مشاريع وتقنيات متقدمة في"مؤتمر عجمان للنقل2025"

عجمان في 19 نوفمبر /وام/ شهدت النسخة الثانية من "مؤتمر ومعرض عجمان لتكنولوجيا النقل 2025" حضورًا نوعيًا من جهات تقنية وتعليمية شاركت بعروض مبتكرة تسهم في تطوير حلول النقل الذكي ودعم منظومة التنقل المستدام في دولة الإمارات.

فقد استعرضت شركة " AJ Industries" خدماتها في صيانة الأساطيل وقطاع السيارات من مقرّها في إمارة عجمان.

في حين استعرضت شركة بلاتينيوم تاكسي من عجمان تجربتها في التوسع بأسطولها الذي بلغ 600 مركبة عبر مختلف إمارات الدولة، مع تقديم خدمات نقل تعتمد أعلى معايير الجودة والراحة.

وعلى صعيد الرعاية المؤسسية، شهدت فعاليات المؤتمر مشاركة مجموعة من الجهات الوطنية والإقليمية حيث عرضت مجموعة الفطيم للسيارات من جانبها مركبة “تويوتا Mirai” الهيدروجينية المعتمدة على خلايا الوقود، بوصفها نموذجًا للنقل الخالي من الانبعاثات.

وشاركت مواصلات الإمارات باستعراض حلولها المتكاملة في النقل، بما يشمل مركبات الأجرة والحافلات المدرسية المجهزة بمعايير حماية متقدمة.

وعرضت شركة SAAED للأنظمة المرورية مشروعاتها في إدارة السلامة المرورية والحوادث البسيطة، وتطبيق أنظمة ذكية لمراقبة حركة المرور.

وقدّمت شركة AJ Technology حلولًا تقنية متكاملة تشمل أنظمة الأمان والرقابة، البنية التحتية الرقمية، الحوسبة السحابية، والدعم التقني، إضافة إلى مركبات ذاتية القيادة مخصّصة لشحن البضائع.

وفي جانب التقنيات المتقدمة، قدّمت Dubai Technologies (DT) حلولًا تعتمد على الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء في إدارة الأساطيل، تقييم السائقين، الرقمنة التنظيمية، وإدارة الموانئ والمخلفات، ضمن توجهات تعزز النقل الذكي والبنية التحتية المستدامة.

وشاركت جامعة عجمان عبر مشروع تطبيقي يتيح جدولة رحلات مركبات الأجرة وتمكين المستخدمين من حجز رحلاتهم بسهولة عبر منصة ذكية مطوّرة داخل الجامعة.

وطرحت شركة Resolute Dynamics نظامًا ذكيًا للحد من السرعة في مركبات الأجرة، يعتمد على الخرائط الرقمية وتقنية GPS لضبط السرعة تلقائيًا وفق حدود الطريق، ويعمل دون الحاجة لاتصال بالإنترنت بما يعزّز السلامة ويرفع معايير الأمان.

وقدّم طلبة مدرسة تكنولوجيا التطبيقات ATS مشروعًا مطوّرًا داخليًا لمراقبة حالة الطلاب أثناء وجودهم في الحافلات المدرسية، بهدف دعم سلامة النقل المدرسي عبر تقنيات رقمية مبتكرة.

وعكست هذه المشاركات والرعايات، بتنوعها وتخصصاتها، قيمة معرفية وتقنية رفيعة أثرت فعاليات المؤتمر وأسهمت في تعزيز تبادل الخبرات وبناء رؤى مشتركة لمستقبل النقل الذكي، بما ينسجم مع رؤية عجمان 2030 ويعزّز جودة الحياة لجميع أفراد المجتمع.