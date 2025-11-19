سعود بن صقر يستقبل خريجي كليات التقنية العليا برأس الخيمة الحاصلين على مرتبة الشرف

رأس الخيمة في 19 نوفمبر/وام/ استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، اليوم في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، 17 طالباً وطالبة من خريجي كليات التقنية العليا برأس الخيمة، الحاصلين على مرتبة الشرف من مختلف التخصصات.

حضر الاستقبال سعادة الدكتور حسان المهيري، المدير التنفيذي لكليات التقنية العليا برأس الخيمة، وسعادة سالم الشرهان، رئيس مجلس أمناء جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، وسعادة سارة أحمد عبدالله محمد الزعابي، مدير عام دائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، وأعضاء الهيئتين الإدارية والتدريسية.

وهنأ صاحب السمو حاكم رأس الخيمة الخريجين على تفوقهم، مشيداً بما حققوه من إنجاز أكاديمي متميز يدل على روح الاجتهاد والإصرار لديهم، وأكد أن أبناء الإمارات يشكلون محور التنمية وركيزة المستقبل، وأن الدولة تولي الاستثمار في الإنسان وتنمية قدراته أولوية قصوى.

وشدد سموه على أن التعليم ركيزة في بناء الأمم، وأن تفوق أبناء الوطن يعكس رؤية دولة الإمارات وحرصها على تمكين الشباب وتزويدهم بالمعارف والمهارات، مشيداً بجهود كليات التقنية العليا في دعم التعليم التطبيقي والمهني وتعزيز ثقافة الإبداع والريادة، وإعداد أجيال قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل والمساهمة في مسيرة التطوير والابتكار في مختلف القطاعات.

ودعا سموه الخريجين إلى مواصلة التعلم وتطوير الذات، والإسهام بفاعلية في خدمة وطنهم، مؤكداً أن التفاني في العمل والتمسك بالعلم هما الطريق الأمثل لمواصلة النجاح وبناء أفضل مستقبل.

من جانبهم، أعرب الخريجون عن شكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، على رعايته ودعمه الدائم لمسيرتهم التعليمية، مؤكدين اعتزازهم بالانتماء إلى مؤسسات التعليم الوطني، وتوجهوا بالشكر لأسرهم وأساتذتهم ولكل من ساهم في دعمهم لتحقيق أعلى درجات التميز العلمي.