" ثقافة الشارقة" تدشن معرض "الخبرة الجمالية في فنّ الخطّ العربي"

الشارقة في 19 نوفمبر / وام / افتتح سعادة عبد الله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة يرافقه محمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية في الدائرة مدير مهرجان الفنون الإسلامية اليوم معرض الفنان السوداني محمد مختار "الخبرة الجمالية في حضرة فن الخط العربي" بمقر جمعية الإمارات للفنون التشكيلية ضمن فعاليات النسحة الـ 26 من مهرجان الفنون الإسلامية.

يضم المعرض أكثر من 35 عملاً لعدد من الخطوط العربية أنجزها الفنان السوداني على مدى سنوات من اشتغاله في هذا الفن العريق منطلقاً من أرضية ذاتية ومن خبرات الرؤية والتجارب النابعة وفق المشاعر والقراءات التي تنقل المتلقّي من هاجس إلى آخر لتصبّ في تصورات مميزة في دنيا الحروف التي لا تنتهي عند تأملاته وفضاءاته.

وتجوّل العويس والقصير والحضور في أرجاء المعرض مستمعين إلى شرح الفنان حول الأعمال وما تحملها من أفكار فنية وثقافية تميزت بتقنيات مبتكرة ومواضيع متنوعة ما أضفى على المعرض بعدا جماليا ومعرفيا يثري تجربة الحضور.

وفي ختام الجولة سلّم العويس والقصير الفنان السوداني محمد مختار شهادة تقدير تكريماً لجهوده الفنية المبذولة ومساهمته في إثراء المشهد الفني.