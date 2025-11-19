الإمارات تشارك في الملتقى الخليجي الأول لمكافحة المنشطات بالبحرين

دبي في 19 نوفمبر/ وام/ شاركت الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات في الملتقى الخليجي الأول لمكافحة المنشطات الذي عُقد في مملكة البحرين، تحت شعار «تعزيز قنوات التواصل وتبادل الخبرات وبناء الشراكات الاستراتيجية"، وذلك ضمن جهودها لتعزيز التعاون الإقليمي وتطوير منظومة حماية النزاهة الرياضية في دول الخليج.

وترأست وفد الوكالة رفيعة العويس نائب رئيس الوكالة، وضم عبدالله شهداد المدير المالي للوكالة، وعبدالله سباع آل علي عضو مجلس الإدارة.

وأكّدت الوكالة خلال الملتقى التزامها بدعم المبادرات الخليجية المشتركة لمكافحة المنشطات، والعمل على توحيد الإجراءات والضوابط الرقابية وفق أفضل الممارسات الدولية، بما يضمن تعزيز النزاهة الرياضية وترسيخ قيم الرياضة النظيفة.

وناقش المشاركون في الملتقى تعزيز آليات التعاون والتكامل وبناء جسور الشراكة الفاعلة بين منظمات مكافحة المنشطات في دول المجلس، سعيًا لحماية الرياضة الخليجية من آفة المنشطات وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في المنظومة الرياضية.