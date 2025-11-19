"ستراتا ساينسكو" تنتج 25 ألف باوند من رولات المواد المركبة المتقدمة بمصنع العين

دبي في 19 نوفمبر / وام / تستعرض "ستراتا ساينسكو"- المشروع المشترك بين "ستراتا للتصنيع" والشركة البلجيكية "ساينسكو"، في معرض دبي للطيران 2025 ضمن جناح "مبادلة" رولات المواد المركّبة المتقدمة التي يتم انتاجها في المصنع بمدينة العين والتي تُستخدم في تصنيع أجزاء رئيسية من هياكل الطائرات.

وأوضح خالد النعيمي، مسؤول الهندسة والصيانة في شركة ستراتا ساينسكو للمواد المتقدمة، أن مصنع الشركة يعد الرابع من نوعه عالمياً والأول في منطقة الشرق الأوسط، وتُستخدم منتجاته في صناعة مكوّنات رئيسية لطائرة بوينج 777-9، وتبلغ طاقته الاستيعابية 900 ألف باوند سنوياً.

وأكد أن "ستراتا ساينسكو" بدأت بالفعل إنتاج رولات المواد المركبة المتقدمة، إذ تم إنتاج حتى الآن نحو 25 ألف باوند تمهيداً لتصديرها خلال النصف الأول من عام 2026.

وحول تفاصيل عمليات الإنتاج، أوضح النعيمي أن الرول الواحد يبلغ طوله 610 مليمترات ويزن نحو 50 كيلوغراماً، ويُنتج عبر أربع مراحل تشغيلية رئيسية تبدأ بمرحلة الخلط "Mixing" لإنتاج مادة الرزين وتخزينها عند –18 درجة مئوية، ثم مرحلة دهن الرزين على طبقات من الورق بطول 5000 متر.

وأضاف أن المرحلة الثالثة تتضمن تمرير خيوط الكربون فايبر بعرض 3 مليمترات وطول 4800 متر، ويحتوي كل خيط منها على 24 ألف شعيرة، بين طبقتين من الورق المدهون، قبل إخضاعها لعمليات الضغط والحرارة للوصول إلى المادة شبه النهائية.

وأضاف أن المرحلة الأخيرة من الإنتاج تتمثل في السلتينج "Slitting" التي يتم فيها قص المواد وفق المقاسات النهائية المطلوبة من العملاء لتصبح جاهزة للاستخدام في تصنيع هياكل الطائرات المتقدمة.

ويعكس حضور الشركات الوطنية في معرض دبي للطيران مستوى التقدم الذي حققته الصناعات الإماراتية في مجال المواد المتقدمة وتقنيات تصنيع هياكل الطائرات، مدعومة بشراكات دولية تُسهم في تعزيز سلاسل التوريد العالمية ورفع القدرة الإنتاجية للمصانع المحلية.