المؤتمر العربي الألماني للعلوم والإنسانيات يواصل فعالياته بالشارقة لليوم الثاني

الشارقة في 19 نوفمبر / وام/ تواصلت في أكاديمية الشارقة لعلوم وتكنولوجيا الفضاء والفلك فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر العربي الألماني للعلوم والإنسانيات، الذي تنظمه بالتعاون مع جامعة الشارقة والأكاديمية العربية الألمانية للباحثين الشباب في العلوم والإنسانيات (AGYA)، تحت شعار "التعاون الكوني في قبة الشارقة الفلكية".

حضر الفعاليات الدكتور عصام الدين عجمي، مدير جامعة الشارقة، وسيبيل بفاف، القنصل العام لجمهورية ألمانيا الاتحادية في دبي والإمارات الشمالية.

تضمنت أجندة اليوم الثاني جلسة علمية متخصصة تناولت موضوعات في مجالي الفضاء والفلك، بمشاركة مجموعة من الباحثين والأكاديميين، وترأستها الدكتورة لينا ماريا مولّر والدكتور محمد الوهيب، من خريجي الأكاديمية العربية الألمانية للباحثين الشباب.

و قدّم الدكتور مشهور الوردات، أستاذ الفيزياء الفلكية بجامعة الشارقة مدير الشؤون الأكاديمية بالأكاديمية، محاضرة تناول فيها الأسس الرصدية لنظرية مركزية الشمس من خلال مراجعة نقدية للأدلة التي استخدمها كوبرنيكوس.

وقدم الدكتور هانز كريستيان فون هيرمان من جامعة برلين التقنية محاضرة بعنوان "كيف تكون التجربة داخل القبة الفلكية".

وتخلل الفعاليات افتتاح العمل الفني التفاعلي "فراشة الغلاف الأيوني"، وهو مشروع مشترك بين الأكاديمية والأكاديمية العربية الألمانية للباحثين الشباب، من إنتاج الفنان فيليكس كيسلينغ وبمشاركة مختبر الطقس الفضائي والغلاف الأيوني بالأكاديمية، حيث يحول التركيب الفني بيانات الطقس الفضائي الآنية إلى مؤثرات ضوئية وألوان.

فيما قدّم فريق قبة الشارقة الفلكية عرضاً بعنوان "رحلة في الكون"، منح الحضور تجربة بصرية للتعرف على النجوم والكويكبات النجمية، ترافقها سرد قصصي مستلهم من معارف القدماء.

واختتمت الفعاليات بتكريم الفائزين في مسابقة الطلبة "مبتكرو الجيل القادم"، إلى جانب تكريم المشاركين في تنظيم الحدث تقديراً لجهودهم، أعقب ذلك رصد فلكي أتاح للحضور مشاهدة مجموعة من الأجرام السماوية، في تجربة جمعت بين البحث العلمي والابتكار والتعبير الفني.