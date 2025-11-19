"طلبات الإمارات" و"كي 2" توقعان مذكرة تفاهم بشأن خدمات التوصيل عبر "الدرون"

دبي في 19 نوفمبر/وام/ أعلنت "طلبات للتوصيل عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة كي2 "K2" التكنولوجية بهدف بناء منظومة من طائرات الدرون التجارية لتقديم خدمات التوصيل للمأكولات ومنتجات البقالة.

جرى توقيع مذكرة التفاهم على هامش معرض دبي للطيران والتي من شأنها أن تسهم في تمكين جهود تطوير واختبار نموذج جديد للتوصيل إلى المحطة، بهدف دراسة آليات تحسين كفاءة عمليات التوصيل، وخفض الانبعاثات التشغيلية، وتبسيط الحركة اللوجستية في المناطق ذات الطلب المرتفع.

وقال مايانك خيتان، مدير قسم اللوجستيات لدى شركة طلبات، إن تعاوننا مع شركة كي 2 يمثل خطوة مهمة نحو استكشاف قدرات التوصيل الذاتي التي ترتقي بمستوى الذكاء والسلامة والكفاءة في عملياتنا، ونعمل على دعم رؤية دولة الإمارات في بناء مستقبلٍ قائمٍ على التنقل الذكي وإحداث تأثير ملموس وفعلي، وذلك من خلال دمج التقنيات المتقدمة مع حلول التوصيل القابلة للتوسّع والتطوير.

من جانبه، قال وليد البلوشي، نائب الرئيس للشؤون الاستراتيجية في شركة كي 2 إن تعاوننا مع طلبات خطوةٌ مهمة في إطار الجهود الجماعية لرسم ملامح مستقبل أبوظبي القائم على التقنيات الذاتية.

وتعمل شركتا طلبات وكي 2 من خلال هذا المشروع التجريبي على دراسة التطبيقات العملية لعمليات التوصيل عبر طائرات الدرون ضمن البيئات الحضرية، واختبار طرق تحسين الكفاءة التشغيلية وخفض الانبعاثات وتبسيط العمليات اللوجستية.