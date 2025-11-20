"المركز الإحصائي الخليجي": إنجازات اقتصادية واجتماعية كبيرة تحققها سلطنة عُمان

مسقط في 20 نوفمبر/ وام/ قال المركز الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إن سلطنة عُمان تحتفل بيومها الوطني الذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام، في ظل إنجازات اقتصادية واجتماعية كبيرة عززت مكانتها، وجعلتها ضمن أعلى مستويات التنمية.

وأضاف المركز في تقرير له، أن سلطنة عُمان تواصل تحقيق تقدم اقتصادي ملحوظ بفضل إستراتيجية التنوع الاقتصادي، حيث بلغت المساهمة النسبية للقطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2024م ما نسبته 68.2% مقارنة بـ 66.7% لعام 2023م، فيما بلغت قيمة الناتج المحلي بالأسعار الجارية لعام 2024م نحو 107.1 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 75.9 مليار دولار لعام 2020م، بنمو بلغت نسبته 41.1%، كما وصلت مساهمة أنشطة الصناعة التحويلية إلى 10.0% لعام 2024م.

وأوضح التقرير أن التبادل التجاري السلعي شهد نموًا بنسبة 81.3% وبقيمة بلغت 109 مليارات دولار أمريكي في عام 2024م مقارنة بـ 60.1 مليار دولار في عام 2020م، كما ارتفعت الصادرات السلعية إلى 65.2 مليار دولار في عام 2024م مقارنة بـ 31.8 مليار دولار في 2020م بنسبة نمو 104.9%، بينما سجل الميزان التجاري فائضًا بلغ 21.3 مليار دولار في عام 2024م مقارنة بـ 3.5 مليار دولار في عام 2020م.

وذكر أن السلطنة حققت تقدمًا ماليًا ملحوظًا، إذ وصلت قيمة إجمالي الأصول في البنوك التجارية إلى 115.9 مليار دولار في عام 2024م مقارنة بـ 93.2 مليار دولار في عام 2020م، مسجلة نموًا بنسبة 24.4%، كما بلغت الأصول الاحتياطية الأجنبية 18.4 مليار دولار لعام 2024م مقارنة بـ 15.0 مليار دولار لعام 2020م بنسبة نمو 22.5%.

وأشار التقرير إلى أن قطاع السياحة شهد نموًا ملحوظًا، حيث ارتفع عدد المنشآت الفندقية إلى 1,031 منشأة في عام 2024م مقارنة بـ 548 منشأة في عام 2020م بنسبة نمو 88.1%، كما بلغ عدد السياح 2.7 مليون سائح في عام 2024م، وبلغ إنفاقهم نحو 2.6 مليار دولار.

وقال إن عدد المستشفيات الحكومية والخاصة وصل إلى 94 مستشفى لعام 2024م، وبلغ معدل الأطباء البشريين لكل 10 آلاف نسمة 21.4 طبيبًا، مما يعكس جودة القطاع الصحي وتطوره.

ولفت إلى ارتفاع عدد الطلبة في التعليم المدرسي إلى 897.7 ألف طالب في العام الدراسي 2023 / 2024 م مقارنة بـ 748.8 ألفا في 2019 / 2020 م بنسبة نمو 19.9%، كما بلغت نسبة الإلمام بالقراءة والكتابة بين الشباب (15–24 سنة) نحو 99.6%.

وأضاف أن عُمان حصلت على المركز الرابع عالميًا في مؤشر جودة الحياة لعام 2025م، كما حصلت على المركز الرابع عالميًا في مؤشر الشعوب الأكثر أمانًا وفق تقرير مؤسسة "جالوب"، بجانب تصدرها إقليميًا مؤشر الدول الأقل تلوثًا لعام 2025م.