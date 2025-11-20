أمين عام "الوطني الاتحادي" ونظيره المجري يبحثان التعاون في بودابست

بودابست في 20 نوفمبر/ وام/ بحث سعادة الدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، ونظيره سعادة سوتش جيورجي الأمين العام للجمعية الوطنية في المجر، خلال اللقاء الذي عقد في مقر الجمعية في بودابست، سبل تعزيز علاقات التعاون بين الأمانتين في المجالات الفنية والتقنية، واستخدامات الذكاء الاصطناعي في دعم العمل البرلماني، وآلية تبادل الخبرات في عدد من المجالات المتخصصة التي تضطلع بها الأمانتين، في إطار الحرص على تقديم مختلف أشكال الدعم للعمل البرلماني التشريعي والرقابي.

حضر اللقاء، الذي عقد ضمن الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد المجلس إلى المجر، سعادة عفراء راشد البسطي، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.

وأكد سعادة الدكتور عمر النعيمي، أن العلاقات بين الجانبين ستشهد تطورا نوعيا خلال الفترة المقبلة، ترجمة لمذكرة التفاهم الموقعة بين المجلس الوطني الاتحادي والجمعية الوطنية المجرية، مشيدا بعراقة المسيرة البرلمانية في المجر، وبالأنظمة المتقدمة التي تطبقها الجمعية في مختلف أعمال وأنشطة البرلمان.

وأشار إلى أهمية مواصلة تعزيز التعاون وتكثيف الزيارات والاجتماعات بين الجانبين على مختلف المستويات، لا سيما في المشاركات البرلمانية الإقليمية والدولية، لافتا إلى أهمية التنسيق والتعاون خلال اجتماعات الأمناء العامين التي تعقد على هامش أعمال الاتحاد البرلماني الدولي، حيث تعد هذه الاجتماعات منصة هامة لتبادل المعارف والخبرات وأحدث الممارسات البرلمانية، بما يمكن الأمانات العامة من تقديم أفضل أشكال الدعم لبرلماناتها الوطنية.

من جانبه، استعرض سعادة أمين عام الجمعية الوطنية المجرية، تجربة الأمانة العامة في تطوير أنظمة تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي، خاصة في إدارة العملية التشريعية، وآلية توثيق المناقشات البرلمانية وحفظها واسترجاعها، ودور مكتبة البرلمان المجري في تقديم الدعم المعرفي للأعضاء والضيوف.

وفي ختام اللقاء، وجه سعادة الدكتور عمر النعيمي دعوة رسمية إلى سعادة سوتش جيورجي لزيارة دولة الإمارات والمجلس الوطني الاتحادي، للاطلاع على المسيرة البرلمانية الإماراتية، وآليات العمل التخصصية في الأمانة العامة.