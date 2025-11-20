برعاية حمدان بن زايد / انطلاق النسخة الأضخم من معرض أبوظبي الدولي للقوارب في دورته السابعة

أبوظبي في 20 نوفمبر/ وام/ تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، انطلقت اليوم فعاليات الدورة السابعة من معرض أبوظبي الدولي للقوارب في العاصمة أبوظبي والتي تتواصل فعالياتها حتي 23 نوفمبر الجاري.

ويعود المعرض، الذي تنظمه مجموعة أدنيك، إحدى شركات مدن، بأكبر نسخة له على الإطلاق منذ انطلاقته الأولى في العام 2018، ليواصل ترسيخ مكانته كأحد أبرز الأحداث البحرية في المنطقة، ويضع معايير جديدة للتميز في قطاع القوارب واليخوت على مستوى الشرق الأوسط.

وقال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك، إن النسخة السابعة من معرض أبوظبي الدولي للقوارب تجسّد التزام الإمارة بترسيخ مكانتها كمركز رائد للصناعة البحرية على مستوى المنطقة والعالم.

وأضاف أن المعرض يواصل تحقيق نمو لافت، حيث توسّعت مساحته لتتجاوز 85 ألف متر مربع وبنسبة نمو قدرها 14% مقارنة بالدورة الماضية، مستقطبًا 1,068 عارضًا وعلامة تجارية، بزيادة بلغت 32% مقارنة بالدورة السابقة.

وأشار إلى أن الحدث شهد ارتفاعًا ملحوظًا في المشاركة الدولية، بمشاركة 56 دولة، بينها سبع دول جديدة تشارك للمرة الأولى، ما يعكس جاذبية المعرض وأهميته المتنامية، ويؤكد هذا النجاح حرص مجموعة أدنيك على تنظيم فعاليات عالمية المستوى تجسّد رؤية القيادة الرشيدة وتعزز سمعة أبوظبي على الساحة الدولية.

وأضاف أن هذه النسخة تتضمن عرض أحدث المنتجات والخدمات البحرية، إلى جانب إطلاق العديد من الابتكارات الجديدة خلال الحدث، حيث يشهد الحدث إطلاق 36 منتجا وتقنية جديدة للمرة الأولى، كما تشكّل نسبة العارضين المحليين 31% من إجمالي المشاركين، مقابل 69% شركة دولية، في دلالة واضحة على مدى تطور قطاع الصناعات البحرية والمحلية والجاذبية العالمية والنمو المستمر لمعرض أبوظبي الدولي للقوارب ضمن أجندة الفعاليات البحرية العالمية.

من جانبه، قال أحمد شاكر، الرئيس التنفيذي لشركة كابيتال 360 والفعاليات، إن المعرض يمثل حدثاً رائداً يجمع أبرز أقطاب القطاع البحري تحت سقف واحد، مانحاً الزوار فرصة فريدة لاكتشاف عالم الحياة البحرية النابض بالحيوية، مؤكدا الالتزم بدعم نمو أعمال العارضين، وتسهيل تبادل المعرفة، وتسريع وتيرة تطوير الصناعة البحرية في أبوظبي، بما يعزز الابتكار والتعاون، ويؤكد الدور المحوري للإمارة كمركز عالمي للتميز البحري والحلول المبتكرة.

ويقدّم معرض أبوظبي الدولي للقوارب لعام 2025 برنامجًا ترفيهيًا موسّعًا يضم 11 تجربة مميزة للزوار، مع خمس إضافات جديدة تهدف إلى جذب جمهور أوسع وتقديم رؤى مبتكرة حول الثقافة البحرية وعالم القوارب.

وتأتي هذه التحسينات استنادًا إلى نجاح النسخ السابقة، لتخلق أجواءً نابضة بالحياة عبر أنشطة متنوعة تشمل عروضًا تفاعلية ومعالم سياحية تناسب العائلات، بما يضمن تجربة ممتعة وغنية طوال فترة المعرض.

ويشهد معرض أبوظبي الدولي للقوارب 2025، إطلاق "معرض تأجير اليخوت" كإضافة نوعية تتيح للزوار فرصة استكشاف عالم اليخوت الفاخرة وخيارات التأجير المتميزة بشكل مباشر، في تجربة تجمع بين الفخامة والابتكار.

وتوفر صالة اليخوت الفاخرة المصاحبة للمعرض بيئة راقية للتواصل وعقد الاجتماعات، إلى جانب أنشطة مميزة وعروض مصممة خصيصاً لتعزيز الروابط بين خبراء الصناعة وعشاق اليخوت.

ويمكن للزوار الاطلاع على مجموعة متنوعة من اليخوت الفاخرة، واكتشاف فرص التأجير المخصصة، والحصول على رؤى متعمقة من أبرز خبراء القطاع البحري العالميين، بما يجعل هذه الفعالية منصة مثالية لعقد الصفقات واستكشاف أحدث اتجاهات صناعة اليخوت الفاخرة.

فيما يقدم "صندوق المعرفة" في نسخة هذا العام من معرض أبوظبي الدولي للقوارب سلسلة من الجلسات التعليمية والعروض التفاعلية، إلى جانب حوارات مع خبراء القطاع البحري.

ومن أبرز فعالياته جلسة خاصة لفريق الإبحار بالقوارب الشراعية، تتيح للزوار التعرف على هذه الرياضة البحرية السريعة وشروط الانضمام إلى فرقها، إضافة إلى لقاءات مع الفرق المشاركة في نهائي بطولة مبادلة أبوظبي لسباقات القوارب الشراعية، ما يمنح الجمهور فرصة فريدة للاستماع إلى البحارة المحترفين.

كما يوفر المعرض تجربة لا تُنسى عبر مركز الملاحة الذي يقدم جولات بحرية سريعة ورحلات قوارب الأجرة المائية؛ ذات الإطلالات الخلابة، فيما تضفي "شرفة الغروب" لمسة راقية على الواجهة البحرية، لتتيح للزوار الاستمتاع بمشهد غروب الشمس في أجواء مميزة تجمع بين الترفيه والفخامة.

ويوفر المعرض تجربة عائلية متكاملة من خلال منطقة "المسافرين الصغار"، التي صُممت خصيصاً للأطفال لتتيح لهم التعرف على الحياة البحرية والمشاركة في أنشطة تعليمية وتفاعلية تُثري فضولهم حول عالم المحيطات.

وعلى امتداد أيام المعرض، ستضفي العروض الترفيهية المتنقلة أجواءً نابضة بالحيوية في أرجاء المرسى، حيث تقدم فرقة طبول "لوما" إيقاعات مبهرة، إلى جانب عروض راقصي الأمواج المفعمة بالطاقة، وثلاثي نحاسي موهوب يملأ المكان بالموسيقى والحركة، ليعيش الزوار أجواءً احتفالية مبهرة في قلب أرض المعرض.

وصُمم برنامج الترفيه في معرض أبوظبي الدولي للقوارب ليمنح الزوار من جميع الأعمار تجربة استثنائية لا تُنسى، إذ ستضيء سماء المرسى عروض جوية مذهلة يقدمها فريق "الفرسان"، فيما تختتم أمسيات المعرض بعروض ألعاب نارية ساحرة تضفي أجواء احتفالية مبهرة، احتفاءً بروعة الحدث وإثارته.

ويقدم المعرض برنامجاً ترفيهياً متكاملاً كل مساء، يضم عروضاً حية لمجموعة من أبرز الموسيقيين ومنسقي الأغاني العالميين، في أجواء نابضة بالحيوية على الواجهة البحرية.

وسيحتضن المسرح الرئيسي يومياً عروضاً مميزة لفنانين محليين ودوليين بارزين، بما يضمن للزوار تجربة ترفيهية عالمية المستوى تضيف بعداً فنياً وثقافياً إلى فعاليات المعرض.

ويستقبل المعرض الزوار بلمسة مبتكرة من خلال "كابتن معرض أبوظبي الدولي للقوارب"، أكبر مجسم عائم قابل للنفخ في العالم لطائر الفلامنغو، والذي يبلغ ارتفاعه أكثر من 23 متراً وبطول 17 متراً وعرض 19 متراً.

واستوحي تصميم المجسم من الطبيعة المحلية للأراضي الرطبة في دولة الإمارات، في خطوة تهدف إلى تسجيل رقم قياسي عالمي جديد في موسوعة غينيس، وسيكون "كابتن معرض أبوظبي الدولي للقوارب" في مرسى أدنيك طوال فترة المعرض، ليصبح رمزاً مميزاً لهذا الحدث البحري العالمي ويعكس روح الابتكار التي تميز أبوظبي.