دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية اليمنية تعقدان أعمال الاجتماع الأول للجنة القنصلية المشتركة

أبوظبي في 20 نوفمبر/ وام/ عقدت دولة الإمارات العربية المتحدة والجمهورية اليمنية، الاجتماع الأول للجنة القنصلية المشتركة، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية بأبوظبي، حيث ترأس الجانب الإماراتي، سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، وكيل وزارة الخارجية، ومن الجانب اليمني، سعادة السفير أوسان عبدالله العود، وكيل وزارة الخارجية اليمنية للشؤون المالية والإدارية.

وفي بداية الاجتماع، رحب سعادة عمر عبيد الحصان الشامسي، في كلمته، بالوفد اليمني في بلدهم الثاني الإمارات، ونقل تحيات سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، وتمنياته لأعمال اللجنة بالتوفيق والنجاح وتحقيق الأهداف المرجوة، مشيرًا سعادته إلى أن العلاقات بين البلدين تاريخية وراسخة وقائمة على الاحترام المتبادل والشراكة البناءة في مختلف المسارات.

كما بحث الجانبان سُبل تعزيز آليات التنسيق القنصلي وتطوير الخدمات المقدمة لمواطني البلدين، إلى جانب مناقشة أوجه التعاون في قطاعات التعليم والصحة والتعاون القضائي الدولي، مؤكدين أهمية هذا الاجتماع ودوره المحوري في إرساء مرحلة جديدة من التعاون القنصلي، بما يسهم في تبادل الخبرات، وتوسيع آفاق الشراكة، وخلق فرص واعدة لتحقيق التنمية والازدهار للبلدين وشعبيهما الشقيقين.

جدير بالذكر أن الاجتماع شهد مشاركة عدد من الجهات الحكومية في دولة الإمارات العربية المتحدة، من بينها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، ووزارة الداخلية، وشركة أبوظبي للخدمات الصحية "صحة"، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الجهات الحكومية من الجانب اليمني.