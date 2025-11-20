قائد عام شرطة أبوظبي يشهد حفل تخريج دفعة "عام المجتمع" من متطوعي "كلنا شرطة"

أبوظبي في 20 نوفمبر/ وام/ شهد معالي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري قائد عام شرطة أبوظبي، حفل تخريج الدفعة الخامسة عشر "دفعة عام المجتمع"، من متطوعي كلّنا شرطة، والبالغ عددهم 8000 متطوع من المواطنين والمقيمين، وذلك ضمن مبادرات "عام المجتمع 2025" الهادفة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية ، وذلك بحضور اللواء محمد سهيل الراشدي مدير قطاع الأمن الجنائي.

وهنّأ معاليه الخريجين، مؤكدًا أهمية منظومة "كلّنا شرطة"، ومشيدًا بجهودهم المتميزة الرامية لتحقيق أهداف المبادرة، وتحليهم العالي بالمسؤولية، وحثهم على مواصلة تنمية قدراتهم وإطلاعهم على المستجدات الأمنية بما يحقق التطلعات والأهداف التي تسهم في تعزيز الوعي الأمني وترسيخ قيم الإنتماء والمسؤولية من خلال الشراكة المجتمعية بين الشرطة والمجتمع من أجل مجتمع أكثر أمنًا واستقرارًا .

وأكد أن منظومة "كلنا شرطة" عملت ومنذ إطلاقها على تعميق الوعي الأمني والمجتمعي لدى المشاركين فيها دعمًا للجهود الرامية للوقاية من الجريمة، كأولوية أساسية من أولويات شرطة أبو ظبي، وتأكيد قيم التعايش السلمي والتسامح بين أفراد المجتمع، وتحقيق المزيد من الارتقاء بالأداء الأمني وجودة الخدمات لتبقى أبوظبي واحة للأمن والأمان والمدينة الأكثر أمانًا على مستوى العالم .

وتضمّن برنامج الحفل عزف النشيد الوطني، وتلاوة آيات من القرآن الكريم، وعرضًا لفيلم حول منظومة " كلّنا شرطة " ومبادرات "عام المجتمع " التي نفّذتها إدارة الشرطة المجتمعية، إضافة إلى مسرحية شرطة المستقبل التي قدمها طلاب سفراء كلنا شرطة من مدرسة مبارك بن محمد.

وكرم معاليه الجهات الداعمة، إلى جانب تكريم فئة المتطوعين المتميزين، ومتطوعي أصحاب الهمم، وفئة الأسرة المتطوعة، والمدارس المشاركة ضمن برنامج "سفراء كلّنا شرطة"، حيث تم تسليم دروع تذكارية تحمل شعار عام المجتمع والتطوع الشرطي.

من جهته أوضح العقيد سيف علي الجابري مدير إدارة الشرطة المجتمعية بالإنابة، أن الحفل يأتي ضمن مبادرات "عام المجتمع 2025" ، مؤكدًا أن متطوعي "كلنا شرطة" أثبتوا التزامهم وحرصهم على دعم الجهود الأمنية ومساهمتهم في الوقاية من الجريمة، وتحسين جودة الحياة، ونشر الوعي والقيم الإيجابية .

من ناحيته أكد المقدم راشد سعيد الأشخري رئيس قسم " كلنا شرطة" في إدارة الشرطة المجتمعية، حرص شرطة أبوظبي على توفير بيئة تطوعية محفّزة للعمل التطوعي الشرطي من خلال تطوير البرامج التدريبية، وتوسيع قاعدة المتطوعين ضمن منظومة "كلنا شرطة" بما يعزز جاهزيتهم ويسهم في تمكينهم من أداء دورهم بكفاءة واحترافية، دعمًا لإستراتيجية شرطة أبوظبي ورؤيتها في استدامة الأمن والأمان.

وشهدت منظومة كلنا شرطة إقبالًا كبيرًا من مختلف فئات المجتمع والجاليات المقيمة، ونجحت في تحقيق التفاعل الإيجابي وأهدافها، وأسهمت بدور كبير في تعزيز وعي وإدراك المشاركين بأهمية العمل لحماية أمن وسلامة المجتمع ووقايته من الجريمة بكافة أشكالها المختلفة.