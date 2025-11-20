مقر المؤثرين و"ميتا" يقودان دعماً لمركز راشد لأصحاب الهمم بمشاركة 30 صانع محتوى

دبي في 20 نوفمبر/ وام/ نظم مقر المؤثرين، أول مقر للمؤثرين في الإمارات والشرق الأوسط، و"ميتا"، زيارة إلى مركز راشد لأصحاب الهمم في دبي، شارك فيها 30 صانع محتوى يتابعهم أكثر من 100 مليون متابع، وذلك دعماً للمركز، وضمن برنامج "صناع المحتوى الهادف"، الذي تم إطلاقه مطلع العام الجاري بالشراكة بين المقر و"ميتا".

وتأتي هذه الزيارة تفاعلاً مع حملة "1Billion Acts of Kindness" (مليار عمل مجتمعي)، التي أطلقتها قمة المليار متابع بالتعاون مع صانع المحتوى العالمي مستر بيست (جيمس ستيفن دونالدسون)، وبدعم من مؤسسة "مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية" ومؤسسة فاركي.

ومن بين صناع المحتوى الذين شاركوا في الزيارة: سارة عبدالله، ونارين عمارة، وسيدرا عمارة، وجلال عمارة، ويسرى مارديني، وحميد سبيدنام المعروف باسم "مستر تيستر"، وأريج نشاشيبي، و"Dose of Society" (القناة الإعلامية المتخصصة بالشؤون المجتمعية)، وهالة بسام، وصفاء سرور، ومريم الخالدي، ومنال رستم، ونك سانتانوسو، وراتمير نك سانتانوسو، ورغد فهمي، ونارين مروان محمد، ويحيى الغنيمي، وعلي أبوطالب، ورامي حمدان، وميليا حسن، وغيرهم.

وتقوم صانعة المحتوى والمؤثرة سارة عبدالله بإعداد فيلم وثائقي حول الزيارة، توثق فيه هذه التجربة الإنسانية، وتسلط الضوء على بث روح الإيجابية وغرس قيم الحب والعطاء في المجتمع، من خلال إبراز مواهب الأطفال أصحاب الهمم في مركز راشد، وقدراتهم وإنجازاتهم، والدور الذي يؤديه مركز راشد في تعزيز ثقتهم بأنفسهم وتشجيعهم على الاندماج في المجتمع.

وقالت : " يبرز دورنا كصناع محتوى ومؤثرين في نشر المحتوى الهادف الذي يحدث تأثيراً إيجابياً في المجتمعات، وتظهر هذه المبادرة قوة التأثير التي يتمتع بها صناع المحتوى لإلهام أفراد المجتمع في تقديم كل ما من شأنه أن ينشر السعادة والأمل في نفوس هذه الفئة من الأطفال".

وأضافت أن وجودهم في مركز راشد اليوم هو جزء من واجبهم لإيصال رسالة هادفة لنكون صوتاً للأطفال أصحاب الهمم ومشاركة إمكاناتهم الكبيرة مع جميع أفراد المجتمع.

واطلع صناع المحتوى الزائرون، على أقسام مركز راشد لأصحاب الهمم، وتعرفوا على برامجه وأنشطته، وآليات عمله ودوره في رعاية وتأهيل الأطفال من أصحاب الهمم، وخططه المقبلة ومشاريعه لتطوير فعالياته وتأثيره الإيجابي في حياة هذه الشريحة، بما يساعدها على الاندماج في المجتمع.

وتابع صناع المحتوى خلال زيارتهم إلى المركز، جانباً من برنامجه اليومي، والفعاليات وورش العمل التي ينظمها للأطفال، والأساليب التعليمية الحديثة التي يعتمدها في العلاج وتطوير إمكانات طلبته، وصقل قدراتهم بما يمكنهم من استثمار أوقاتهم بالشكل الأمثل وإبراز مواهبهم في جوانب عدة.

والتقى صناع المحتوى، مع كوادر مركز راشد لأصحاب الهمم ومجموعة من المتطوعين الذين يمثلون إضافة نوعية لعمل المركز ويبرزون التفاعل المجتمعي الكبير مع الطلبة من أصحاب الهمم، كما شارك صناع المحتوى ضمن الزيارة، أطفال المركز في أنشطة عدة، تتوزع على جوانب تعليمية وترفيهية ورياضية، واطلعوا على مجموعة من نتاجاتهم الفنية، وأبرز هواياتهم واهتماماتهم.

ومثلت تجربة المعايشة التي خاضها صناع المحتوى لتفاصيل الحياة اليومية في المركز، فرصة ثمينة للاقتراب أكثر من التحديات التي يواجهها الأطفال من أصحاب الهمم، وتلمس احتياجاتهم النفسية، وإبراز الإمكانات التي تختزنها هذه الشريحة ونشر قصصهم الإنسانية وإنجازاتهم على أوسع نطاق.

وتعكس هذه الزيارة، أهمية برنامج "صناع المحتوى الهادف"، الذي يعتبر الأول من نوعه في المنطقة، ورسوخ الشراكة الإستراتيجية بين مقر المؤثرين في الإمارات وشركة "ميتا"، بما يسهم في دعم وتمكين صناع المحتوى في المنطقة، لإنتاج ونشر محتوى هادف وذي قيمة عالية وينشر الإيجابية في المجتمعات على منصتي إنستغرام وفيسبوك، حيث اختارت "ميتا" إطلاق هذا البرنامج من دولة الإمارات، للدور الريادي الذي تتفرد به الدولة في تشكيل مستقبل الإعلام الرقمي واقتصاد صناعة المحتوى، إضافة إلى مكانة الدولة كوجهة جاذبة لصناع المحتوى وما توفره لهم من بيئات داعمة.

كما تترجم الزيارة، الصدى الكبير الذي أحدثته حملة "1Billion Acts of Kindness" (مليار عمل مجتمعي)، في الفضاء الرقمي ومنصات التواصل الاجتماعي، ودورها في إبراز قدرة محتوى التأثير الاجتماعي على تغيير الواقع نحو الأفضل، من خلال استثمار قوة المحتوى الرقمي لصالح القضايا الإنسانية الملحة، والأهمية الكبرى التي تمثلها المبادرات الإنسانية والخيرية في إحداث فارق إيجابي في حياة الأطفال من أصحاب الهمم.

يذكر أن حملة "1Billion Acts of Kindness" (مليار عمل مجتمعي) انطلقت في 7 نوفمبر 2025 بقيام مستر بيست، الذي يتابعه أكثر من 873 مليون متابع على وسائل التواصل، وتحظى فيديوهاته بأكثر من 62 مليار مشاهدة سنوياً، بإطلاق تحدٍ لكافة صناع المحتوى حول العالم لنشر مليار نشاط وعمل مجتمعي مؤثر في المجتمعات في كافة الدول، بهدف تحويل الأفعال الفردية إلى حراك إنساني عالمي، وتتمثل المشاركات بإرسال صناع المحتوى فيديوهات من إنتاجهم تتعلق بالأعمال المجتمعية وخلق التأثير الإيجابي، بدءاً من التطوع محليًا ووصولًا إلى دعم القضايا العالمية، حيث سيتم استقبال المشاركات لغاية 1 ديسمبر 2025، عبر النموذج الرسمي للحملة ومن خلال الرابط: https://www.1billionsummit.com/mrbeast.

وبعد تقييم الأعمال سيتم الإعلان عن 10 صناع محتوى عالميين من بين المشاركين مباشرةً في النسخة الرابعة من قمة المليار متابع التي ستعقد بين 9 و11 يناير 2026 بدبي ليقودوا حراكاً مجتمعياً عالمياً.

وتستضيف قمة المليار متابع 2026، مستر بيست حيث سيتم الإعلان عن صناع المحتوى المشاركين والشركاء الإستراتيجيين للحملة، وسيعمل صناع المحتوى العشرة الذين سيتم اختيارهم مع مستر بيست وفريقه في نشاط وعمل مجتمعي مؤثر في المجتمعات، وسيتم من خلال الحملة إنتاج عدد من الفيديوهات على منصة مستر بيست.

وتشمل الأعمال الخيرية الإنسانية التطوّع لمساعدة المحتاجين من المسنين وأصحاب الهمم والمشردين وتنظيم الخدمات المجتمعية ونشر الوعي حول القضايا المجتمعية والجمعيات العاملة في هذا المجال، وتنظيم حملات التبرع وزراعة الأشجار وكذلك تسهيل حصول الآخرين على المهارات والمعارف من خلال ورش العمل وغيرها من القضايا الإنسانية.

ويشترط في الأعمال المشاركة أن تحمل الوسوم التالية: #1BillionSummit #1BKindness، حيث ستتم مراجعة المشاركات من قِبل قمة مليار متابع، ومؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، ومؤسسة فاركي، وفريق شركة "بيست إندستريز"، ويعتمد الاختيار على الأصالة، وتأثير السرد القصصي، والإبداع، والتأثير الإيجابي.