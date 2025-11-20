"موانئ أبوظبي" تستحوذ على حصة الشركة السعودية المصرية للاستثمار في "الإسكندرية لتداول الحاويات"

القاهرة في 20 نوفمبر/ وام / أعلنت مجموعة موانئ أبوظبي اليوم، استحواذها على حصة الشركة السعودية المصرية للاستثمار إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة البالغة 19.328% في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، أحد أكبر مشغلي محطات الحاويات في جمهورية مصر العربية، بقيمة تقارب 13.2 مليار جنيه مصري.

ويشكل الاستحواذ إنجازاً مهماً في إستراتيجية النمو في السوق المصرية لمجموعة موانئ أبوظبي، الشركة الرائدة في تمكين التجارة العالمية والخدمات اللوجستية والصناعة، كما يعزز الاستحواذ مكانة المجموعة الرائدة في تمكين التجارة في حوض البحر المتوسط.

ويهدف هذا الاستحواذ إلى دعم قدرة المجموعة على تسهيل عمليات التجارة عبر الممر التجاري الرئيسي بين الشرق والغرب، والذي يربط آسيا بالشرق الأوسط وإلى أوروبا، فضلاً عن دور الصفقة في دعم رؤية مصر لتنويع اقتصادها وتحقيق النمو المستدام.

كما تأتي الصفقة ضمن إستراتيجية الشركة السعودية المصرية للاستثمار لتعزيز نمو القيمة السوقية والجاذبية الاستثمارية للشركات التي تستثمر فيها، بما يساهم في إحداث أثر إيجابي في السوق المصرية، وإعادة توجيه رأس المال وعوائد الاستثمار لاستكشاف المزيد من الفرص الواعدة في جمهورية مصر العربية.

وساهم استثمار الشركة السعودية المصرية للاستثمار في مجموعة واسعة من القطاعات تشمل قطاع الأسمدة، والخدمات اللوجستية، والتعليم، والمدفوعات الرقمية، والرعاية الصحية، والتمويل الاستهلاكي، وتجارة التجزئة في تعزيز نمو هذه القطاعات في السوق المصرية، كما رفع الاستثمار في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع منذ أغسطس 2022 كفاءة منظومة أعمالها وقدراتها على النمو وتوسعة الأعمال، حيث سجلت نمواً في إجمالي إيراداتها بنسبة 194% خلال السنوات المالية بين 2022 – 2025.

وتُشغّل شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، التي تأسست في العام 1984، ومدرجةٌ في البورصة المصرية منذ 1995م، محطتين إستراتيجيتين على البحر الأبيض المتوسط، في ميناءي الإسكندرية والدخيلة، توفران معاً سعة إجمالية للحاويات تبلغ 1.5 مليون حاوية نمطية، وخلال العام المالي 2024 – 2025 وصل إجمالي الحاويات التي تمت مناولتها 1.07 مليون حاوية نمطية، بمعدل تشغيل 71%.

ويبلغ طول أرصفة المحطتين معاً حوالي 1.6 كيلومتر، وكلتاهما متصلتان مباشرةً بشبكة السكك الحديد المصرية، ما يضمن اتصالاً سلساً عبر وسائل متعددة مع خطوط الشحن الدولية والتجارة الإقليمية.

وتضم قاعدة عملاء الشركة عدداً من شركات الشحن العالمية الرائدة، وحققت الشركة خلال العام المالي 2025 إيراداتٍ بلغت 8.37 مليار جنيه مصري (ما يعادل 168 مليون دولار أمريكي)، وأرباحاً قدرها 6.09 مليار جنيه مصري (ما يعادل 122 مليون دولار أمريكي)، وذلك قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

واستحوذت مجموعة موانئ أبوظبي على حصة الشركة السعودية المصرية للاستثمار في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع من خلال مزيج تمويلي نقدي وائتماني.

وقال الكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي: من خلال استحواذ المجموعة على حصة في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، نخطو خطوة نوعية تعزز من حضورنا التشغيلي على أحد أهم الممرات البحرية في العالم، وتدعم جهودنا في تمكين حركة التجارة عبر هذا المحور الحيوي، إلى جانب تعميق شراكاتنا وتوسيع استثماراتنا في جمهورية مصر العربية كما تأتي هذه الخطوة انسجاماً مع رؤى وتوجيهات قيادتنا الرشيدة الرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي، وتعزيز التكامل الإقليمي، وتقديم قيمة مؤثرة ومستدامة للشركاء وأصحاب العلاقة.

من جانبه، قال متعب الشثري، الرئيس التنفيذي المُكلّف للشركة السعودية المصرية للاستثمار: تواصل الشركة السعودية المصرية للاستثمار استكشاف الفرص الاستثمارية في القطاعات الواعدة في السوق المصرية، وبناء شراكات اقتصادية وإستراتيجية طويلة الأمد تسهم في تحقيق أثر إيجابي على السوقين المصري والسعودي من خلال دفع النمو وتحقق عوائد مستدامة وتمثل شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع أحد أوائل استثماراتنا في جمهورية مصر العربية.