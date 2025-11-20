"قضاء أبوظبي" تبحث تعزيز التعاون مع المحكمة العليا في كازاخستان ​

أبوظبي في 20 نوفمبر/ وام / ​بحث سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، مع شكير شاياخميتوف، نائب رئيس إدارة المحاكم في المحكمة العليا لجمهورية كازاخستان والوفد المرافق، خلال زيارته للدائرة سبل تطوير التعاون القضائي وتبادل الخبرات في مجالات التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وأمن المعلومات.

​وشهد اللقاء تقديم عرض تفصيلي حول المبادرات التي تعتمدها الدائرة في تطوير منظومة التقاضي الرقمي، بما في ذلك استخدام الأنظمة الذكية لدعم مسار القضايا، وتطبيقات التحليل الذكي للمستندات، وإدارة الجلسات عن بُعد، إضافة إلى استعراض آليات حماية البيانات وأنظمة أمن المعلومات المتقدمة التي تضمن سرية الإجراءات القضائية والالتزام بأعلى معايير الخصوصية.

​وأكد المستشار يوسف العبري، حرص دائرة القضاء على بناء شراكات فاعلة مع المؤسسات القضائية حول العالم، انطلاقاً من رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ بيئة قضائية وعدلية مرنة ومتطورة تعتمد على الابتكار والتحول الرقمي كعنصر جوهري في تطوير الخدمات.

وقال إن استضافة الوفد القضائي من جمهورية كازاخستان تمثل فرصة مهمة لعرض التجارب المتقدمة التي تعتمدها الدائرة في إدارة القضايا إلكترونياً وتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لرفع كفاءة الإجراءات وضمان تحقيق عدالة ناجزة، بما يعزز ريادة إمارة أبوظبي في تطوير المنظومة القضائية.

​من جانبه، أعرب شكير شاياخميتوف عن تقديره للتقدم المستدام الذي تشهده منظومة القضاء في أبوظبي، مشيداً بالمشاريع الرقمية التي تعد نموذجاً إقليمياً رائداً في اعتماد التقنيات الحديثة، خصوصاً في مسارات إدارة القضايا والمحاكمة المرئية، وأنظمة حماية المعلومات.

​واختتمت الزيارة بجولة ميدانية في عدد من إدارات الدائرة والمحاكم التابعة لها، حيث اطلع الوفد على آليات العمل الذكية، ومنظومة تسجيل الدعاوى الإلكترونية، وإجراءات الأتمتة، ومراكز الدعم التي تقدم خدمات متكاملة للمتعاملين بمرونة وكفاءة، بما يعكس نماذج تشغيل حديثة تتيح الوصول إلى خدمات قضائية وعدلية مبتكرة عبر المنصات الرقمية.