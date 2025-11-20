الأحواض الجافة العالمية تُطلق مشروع بناء مقرها الرئيسي الذكي

دبي في 20 نوفمبر/ وام / بدأت الأحواض الجافة العالمية أعمال بناء مجمع مقرها الرئيسي الجديد في دبي، ومن المتوقع اكتمال أعمال المنشأة في الربع الأول من عام 2027، لتجمع عملياتها في موقع واحد وتُعزز التعاون بين أقسامها المتعددة، وتعكس التزام الأحواض الجافة العالمية بالابتكار والسلامة والاستدامة.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، ستجمع المنشأة الحديثة، التي تبلغ مساحتها 44,779 متراً مربعاً، والمبنية على قطعة أرض مساحتها 13,390 متراً مربعاً بالقرب من حوض بناء السفن الحالي، ما يقرب من 700 موظف تحت سقف واحد لتعزيز التواصل والتنسيق والكفاءة التشغيلية.

ويُسهّل موقعها المجاور لمناطق التصنيع مباشرةً، وعلى مقربة من الحوض، وصول الزوار والمتعاملين، مما يسمح بعقد الاجتماعات دون المرور عبر المناطق الصناعية.

وقال سعادة سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، إن المقر الرئيسي الجديد للأحواض الجافة العالمية يمثل إنجازاً هاماً آخر في مسيرة تحوّلنا، وإننا نستثمر في مجموعة موانئ دبي العالمية في بنية تحتية ذكية ومستدامة تُمكّن موظفينا بإمكانات تدعم الأداء وتُعزز مكانة دبي كمركز عالمي للتجارة والابتكار، ويعكس هذا المشروع الالتزام نفسه بالتميّز الذي نراه في مقرنا العالمي الجديد بمدينة إكسبو، ويُبرز الجهود التي تُبذل في تشكيل مستقبل العمل في جميع شركات المجموعة.

وقال الكابتن رادو أنتولوفيتش، الرئيس التنفيذي لشركة الأحواض الجافة العالمية، إن المقر الرئيسي الجديد يمثل إنجازاً هاماً في مسيرة التحوّل التي تشهدها الشركة، ما يعكس ثقتنا بالمستقبل والتزامنا بتوفير بيئة عمل تُمكّن الموظفين من تقديم أفضل أداء، ومن خلال دمج فرق عملنا في منشأة واحدة حديثة ومستدامة، نُرسي أُسساً متينة للتعاون والابتكار في كامل جوانب العمل.

وقال خوان كارلوس ساهدالا، الرئيس التنفيذي للتخطيط والمشاريع في مجموعة موانئ دبي العالمية "دي بي ورلد"، إن المقر الرئيسي الجديد يعد أكثر من مجرد مشروع إنشائي، فهو جزء من تحوّل أوسع نطاقاً في مجموعة موانئ دبي العالمية يهدف إلى توفير بيئة عمل من الجيل التالي، ومن خلال الجمع بين التصميم الذكي والتكنولوجيا المتقدمة والأنظمة المستدامة، نبني مساحات تعكس طموحنا في رسم ملامح مستقبل العمل والتجارة والقطاع البحري.

وصُمم المقر الرئيسي الجديد للحصول على "شهادة LEED الذهبية"، وسيضم تقنيات ذكية وأنظمة تهوية وتكييف موفرة للطاقة، وبنية تحتية متطورة متوافقة مع متطلبات السلامة، كما سيضم أنظمة متقدمة للتحكم في الدخول والمراقبة والحماية من الحرائق تُلبي أعلى المعايير الدولية.

ويتضمن المشروع موقف سيارات متعدد الطوابق يتسع لحوالي 500 موقف، بما في ذلك 50 منفذ شحن مخصص للسيارات الكهربائية، مما يدعم خارطة الطريق العالمية لموانئ دبي العالمية لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفري بحلول عام 2050.