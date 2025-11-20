"أمانة للرعاية الصحية" و"ربدان التطوعي" يعيدان تصميم فلل الأطفال

أبوظبي في 20 نوفمبر/ وام / تعاونت أمانة للرعاية الصحية، التابعة لمجموعة M42، مع فريق ربدان التطوعي في إعادة تصميم الفيلات المخصّصة للأطفال في قرية أمانة للرعاية الصحية، وتحويلها إلى مساحات أكثر ألواناً وحيوية، بما يعزّز بيئة الإقامة للأطفال ممن يتلقّون رعاية طويلة الأمد.

ويأتي هذا التعاون ضمن مبادرة أمانة المتواصلة التي تهدف إلى الارتقاء بالتجربة اليومية للمرضى، من خلال الإبداع والمشاركة المجتمعية وإظهار التعاطف، إلى جانب تقديم الرعاية السريرية المتخصصة.

وفي إطار هذه المبادرة، شارك أعضاء فريق ربدان التطوعي جنباً إلى جنب مع فرق العمل وعائلات المرضى في أمانة للرعاية الصحية في طلاء فلل الأطفال وتزيينها، وأسهمت هذه اللمسات التجديدية في خلق بيئة أكثر تفاعلاً وراحة، تدعم الصحة النفسية والعاطفية للأطفال إلى جانب احتياجاتهم الطبية خلال فترات إقامتهم الطويلة.

كما تعاون المتطوعون مع الاختصاصيين السريريين في أمانة للرعاية الصحية في تنظيم ورش تفاعلية وأنشطة علاجية مصممة بما يتناسب مع قدرات كل طفل واهتماماته، شملت جلسات فنية وسرداً قصصياً وموسيقى وألعاباً إبداعية، جرى إعدادها لتشجيع التعبير عن الذات وتعزيز التواصل والترابط وبث مشاعر الفرح والبهجة لدى الأطفال.

وقال جوزيف يومول مانالو، مدير العمليات السريرية في أمانة للرعاية الصحية، إن هذه المبادرة تعكس جوهر فلسفة الرعاية التي تتبنّاها أمانة، إذ تتجاوز الجانب الطبي لتمنح التواصل الإنساني العميق مكانة أساسية في رحلة الشفاء، باعتبار أن التعافي لا يقتصر على العلاج وحده، بل يشمل أيضاً صناعة لحظات ذات معنى تُثري حياة المرضى الذين وضعوا ثقتهم بالمؤسسة.

وأوضح أن الشراكة مع فريق ربدان التطوعي تُجسّد هذا الالتزام المشترك بتعزيز رعاية تعاطفية قائمة على المجتمع، تسعى إلى خلق بيئة أكثر إنسانية ودفئاً للأطفال ودعم احتياجاتهم الشاملة.