المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الأسترالي يبحثان تعزيز العلاقات البرلمانية

أبوظبي في 20 نوفمبر/ وام / التقى سعادة الدكتور مروان عبيد المهيري نائب رئيس لجنة الصداقة البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي مع برلمانات الدول الأوروبية، في مقر المجلس بأبوظبي اليوم ، سعادة راف سيكوني رئيس لجنة الصداقة البرلمانية الأسترالية الإماراتية في مجلس الشيوخ الأسترالي، بحضور سعادة رضوان جدوت سفير كومنولث أستراليا لدى الإمارات.

وأكد الجانبان خلال اللقاء قوة ومتانة علاقات الشراكة الإستراتيجية التي تربط دول الإمارات وأستراليا على مدى ما يقارب خمسة عقود، والتي تشمل التعاون في مجالات الاقتصاد والتعليم والصحة والدفاع والتنمية المستدامة، مشيرين إلى أن العلاقات الثنائية شهدت خلال السنوات الأخيرة نموا متسارعا، لاسيما في المجال الاقتصادي مع دخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي، والتي تعد خطوة هامة من شأنها تعزيز التبادل التجاري ورفع حجم الاستثمارات المشتركة، خصوصا في قطاعات الطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والابتكار والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.

وشدد الجانبان على أهمية تطوير وتوطيد جسور التعاون بين المجلس الوطني الاتحادي ومجلسي الشيوخ والنواب الأستراليين، وتعزيز سبل التعاون في مجال الدبلوماسية البرلمانية لدعم القضايا الوطنية، وتوحيد المواقف تجاه مختلف الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في المشاركات البرلمانية، مؤكدين ضرورة تفعيل عمل مجموعة الصداقة البرلمانية بين الجانبين عبر تبادل الزيارات والخبرات البرلمانية، بهدف دعم مسارات التنمية الثنائية بين دولة الإمارات وكومنولث أستراليا، بما يعود بالنفع والازدهار على شعبي البلدين الصديقين.