طيران الإمارات وفلاي دبي.. شراكة تعزّز الربط العالمي

دبي في 20 نوفمبر/ وام / تُجسّد شراكة طيران الإمارات وفلاي دبي نموذجاً يُحتذى في التعاون في قطاع الطيران، إذ تربط ملايين المسافرين عبر شبكة عالمية واسعة.

وبحسب بيان صحفي صادر اليوم، نقلت الناقلتان أكثر من 5 ملايين مسافر عبر رحلات تبادل الرموز خلال العام الماضي وحده، بنمو قدره 10% مقارنة بالعام الماضي. ومنذ عام 2017، استفاد أكثر من 22 مليون مسافر من الشبكة المشتركة.

ويتكوّن أسطول طيران الإمارات من 267 طائرة عريضة البدن تشمل طائرات الإيرباص A380 وA350 والبوينج 777، بينما تعتمد فلاي دبي على 96 طائرة من طراز البوينج B737 في تشغيل رحلاتها.

وتتيح شراكة طيران الإمارات وفلاي دبي شبكة مشتركة تضم 245 وجهة في 103 دولة، ويمكن لعملاء طيران الإمارات الوصول إلى 103 وجهة إضافية عبر فلاي دبي، بينما يمكن لمسافري فلاي دبي الوصول إلى 107 وجهة فريدة ضمن شبكة طيران الإمارات، وتشمل الوجهات الأكثر طلباً: كاتماندو، باكو، كرابي، بلغراد وزنجبار.

وانضم إلى شبكة طيران الإمارات هذا العام وجهات جديدة مثل: هانغتشو، شينزن، سيام ريب، دا نانغ، كما أطلقت فلاي دبي رحلات إلى كيشيناو، ياش، فيلنيوس، وريغا ونيروبي.

وارتفعت حجوزات المقاعد في الدرجات الفاخرة لطيران الإمارات "الأولى، والأعمال والسياحية الممتازة" بنسبة 20% العام الماضي، كما نمت حجوزات الدرجة السياحية الممتازة عبر الشراكة بنسبة 130%.

ويواصل برنامج سكاي واردز طيران الإمارات، برنامج الولاء المشترك بين طيران الإمارات وفلاي دبي والحائز جوائز عالمية، تقديم عملة ولاء موحدة ومكافآت استثنائية، فقد كسب نحو 18 مليون عضو أكثر من 311 مليار ميل واستبدلوا منها 303 مليارات ميل.

وأطلق البرنامج مؤخراً مكافآت الكلاسيك، وهي طريقة مبسّطة لحجز الرحلات باستخدام عدد ثابت من الأميال.

ويستفيد المسافرون من وإلى دبي من استثمارات كلا الناقلتان في منتجاتهما، إذ يواصل برنامج طيران الإمارات الضخم لتحديث 220 طائرة من أسطولها بالكامل وإضافة مقصورات الدرجة السياحية الممتازة.

وفي المقابل، أعادت فلاي دبي تحديث 15طائرة هذا العام ضمن برنامج تحديث أسطولها، إلى جانب إطلاق منطقة مخصصة لتسجيل مسافري درجة الأعمال في المبنى 2، بما يعزز تجربة السفر على الأرض.