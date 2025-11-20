"دبي الجنوب" توقع مذكرة تفاهم مع "مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية" لتعزيز التوطين

دبي في 20 نوفمبر/ وام / وقعّت دبي الجنوب، أكبر مشروع تطوير حضري رئيسي في المنطقة، مذكرة تفاهم مع مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، وذلك في إطار الجهود المشتركة لتمكين الكفاءات الوطنية وربطها بسوق العمل.

ويأتي توقيع هذه المذكرة في خطوة إستراتيجية تهدف إلى إطلاق شراكات نوعية تسهم في إعداد وتأهيل الكفاءات الوطنية لقيادة مستقبل القطاعات الحيوية في الإمارة، لا سِيما الطيران والخدمات اللوجستية والتطوير العمراني، باعتبارها قطاعات أساسية تشهد نمواً متسارعاً وتُعد ركيزة رئيسية لدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في دبي.

وبحضور معالي سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، وسعادة خليفة الزفين، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مدينة دبي للطيران ودبي الجنوب، تم توقيع المذكرة عن "دبي الجنوب" حفصة القرقاوي، المدير التنفيذي - الموارد البشرية، وعن المجلس عبدالعزيز الفلاحي، مشرف عام عمليات التوظيف؛ حيث أقيمت مراسم التوقيع في جناح دبي الجنوب في معرض دبي للطيران، بحضور عدد من كبار المسؤولين والخبراء من الجانبين، ما يعكس أهمية هذا التعاون الذي يمثل نموذجاً للتكامل بين القطاعين العام والخاص لدعم توجهات الإمارة نحو إعداد كفاءات وطنية قادرة على قيادة المستقبل في المجالات ذات الأولوية.

وقالت حفصة القرقاوي: إننا نهدف إلى تمكين الشباب الإماراتي من مهارات المستقبل سواء في قطاع الطيران وسلاسل التوريد أو مجالات السلامة والجودة والتحوّل الرقمي، وتسريع انتقالهم من مراحل التدريب إلى مواقع التأثير، وفي ظل ما نشهده من دورة استثنائية لمعرض دبي للطيران هذا العام، فإننا ملتزمون بدعم جهود التوطين في قطاع الطيران وتمكين الكفاءات الوطنية للمساهمة بأدوار قيادية في مسيرة النموّ والتنافسية وتمتدّ هذه الجهود لتشمل قطاعات أوسع في دبي، بما ينسجم مع رؤية قيادتنا الرشيدة وأجندتها الاقتصاديّة والاجتماعية على مستوى الدولة.

وقال عبدالعزيز الفلاحي، إن مذكرة التفاهم مع "دبي الجنوب" تمثل خطوة مهمة نحو بناء قاعدة صلبة من الكفاءات الوطنية المؤهلة لقيادة المستقبل في قطاعات الطيران والخدمات اللوجستية، التي تُعد رافداً أساسياً للتنمية المستدامة في الإمارة ومن خلال هذا التعاون، نعمل على توفير بيئة متكاملة تُمكّن الشباب الإماراتي من اكتساب المعرفة والخبرات التي تعزز حضورهم في القطاعات الإستراتيجية، بما يرسخ دورهم كشريكاً رئيسياً في دعم التنافسية العالمية لدبي، كما يعكس هذا التعاون التزامنا بمتابعة أفضل الممارسات العالمية في مجال تنمية الموارد البشرية وتوظيفها بما يواكب تطلعات الدولة نحو اقتصاد متنوع ومستدام.

وتتضمن المذكرة تطوير برامج تدريب وتأهيل متخصصة تتيح للشباب الإماراتي اكتساب الخبرات العملية والمهارات الفنية اللازمة للعمل في بيئة عالمية تنافسية، إضافة إلى توفير مسارات مهنية نوعية تواكب التطورات السريعة التي يشهدها قطاع الطيران والخدمات اللوجستية.

كما ستعمل الشراكة على تصميم مبادرات مشتركة تستند إلى المعايير الدولية، وتتيح نقل المعرفة وتبادل الخبرات بين الطرفين، بما يضمن استدامة الجهود الرامية إلى تعزيز حضور الكوادر الوطنية في هذه القطاعات الإستراتيجية.