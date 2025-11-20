4 فرق في كأس الاتحاد للبولو بنادي غنتوت

أبوظبي في 20 نوفمبر/ وام / أعلن نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو انطلاق منافسات بطولة كأس الاتحاد يوم الثلاثاء المقبل بمشاركة 4 فرق، هي غنتوت، والفيصل، وتمام وأنكورا، وذلك في إطار احتفالات النادي بعيد الاتحاد الـ54.

وتقام الثلاثاء المقبل مباراتان، حيث يلتقي فريقا غنتوت وتمام في المباراة الأولى التي تنطلق عند الثالثة عصراً، فيما يلتقي فريقا الفيصل وأنكورا في المواجهة الثانية التي تبدأ عند الرابعة والربع عصراً أيضاً.

وتتواصل المنافسات يوم الخميس المقبل بإقامة مباراتين حيث يلتقي الفريق الفائز من المباراة الأولى بالخاسر من المباراة الثانية، فيما يلتقي الفائز من مواجهة الفيصل وأنكورا بالخاسر في مباراة فريقي غنتوت وتمام.

أما نهائي كأس الاتحاد فسوف يقام يوم السبت 29 نوفمبر الجاري، وكذلك مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

من جانب آخر ينظم نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو مؤتمراً صحفيا الثلاثاء المقبل للإعلان عن راع جديد للنادي، وكذلك تفاصيل برنامج اليوم النهائي من كأس الاتحاد.