بلدية منطقة الظفرة تعزز الامتثال للتشريعات الصحية وتطبيق الإجراءات الوقائية لضمان بيئة نظيفة

منطقة الظفرة في 20 نوفمبر/ وام / اختتمت بلدية منطقة الظفرة حملة التفتيش على خزانات المياه بمدن منطقة الظفرة لتعزيز الامتثال للتشريعات الصحية وتطبيق الإجراءات الوقائية لضمان بيئة نظيفة وصحية في خزانات المياه.

وخلال الحملة تم تفتيش 138 خزانًا كما تم التأكيد على جميع ملاك المباني والمدراء والوكلاء الالتزام بالاشتراطات الصحية، للحفاظ على سلامة السكان وجودة الحياة.

وتشمل الالتزامات الصحية المطلوبة تنظيف خزانات مياه الشرب بشكل دوري لضمان الصحة العامة والاستعانة فقط بشركات معتمدة ومرخصة لعمليات التنظيف والتعقيم، بالإضافة إلى إجراء الفحص والتحليل الدوري لمياه الخزانات لضمان جودتها وسلامتها والاحتفاظ بسجلات موثقة لعمليات التنظيف ونتائج تحليل المياه من مختبرات معتمدة والمحافظة على نظافة الموقع المحيط بالخزان لتفادي أي مصادر تلوث.

وتهدف الحملة إلى تحفيز الرقابة الفعّالة على المظهر العام والصحة العامة، وتعزيز جودة ورفاهية الحياة، وتوعية العاملين والأفراد والملاك بمخاطر عدم نظافة خزانات المياه وأهمية تنظيفها وتعقيمها وتشغيلها بواسطة شركات متخصصة وفقا للشروط الصحية المعتمدة لضمان السلامة والوقاية من المخاطر.

كما تهدف إلى تطبيق الامتثال للتشريعات والشروط المتعلقة بالرقابة الصحية على المنشآت وتنظيف وتطهير وتعقيم خزانات المياه، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية نظافة وتعقيمها، وترسيخ ثقافة المسؤولية المشتركة بين الملاك والمدراء والمسؤولين، بما يسهم في تحقيق بيئة صحية وآمنة لجميع أفراد المجتمع.