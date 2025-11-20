مركز طيران الإمارات الهندسي يحصل على اعتماد لإجراء التعديلات التصميمية الكبرى للطائرات

دبي في 20 نوفمبر/ وام / حقق مركز طيران الإمارات الهندسي إنجازاً نوعياً جديداً، بعد أن أصبحت أول جهة في الإمارات تحصل على اعتماد "جهة تصميم معتمدة" من الهيئة العامة للطيران المدني بالدولة، لتصميم وتنفيذ التعديلات الكبرى على الطائرات من خلال شهادة التعديل الإضافي للطائرة "STC".

ويمثل هذا الاعتماد محطة مهمة في مسيرة تطوير قطاع الطيران في الدولة إذ يتيح لمركز طيران الإمارات الهندسي اعتماد أعمال التصميم والتصديق التي ينفذها مباشرةً، ما يمنح المركز قدرة أكبر على تنفيذ التعديلات الكبرى بصورة مستقلة وفعّالة.

وقال عادل الرضا، نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات، إن هذا الاعتماد يشكل نقلة إستراتيجية في الطريقة التي ندير بها عمليات تعديل الطائرات، فامتلاك قدرات التصميم والاعتماد داخل مركز طيران الإمارات الهندسي يضع بين أيدينا تحكماً كاملاً في دورة تطوير المنتج، ويمكّننا من تحديد المواصفات الفنية والجداول الزمنية بما يتماشى مع أولوياتنا التشغيلية وخططنا المستقبلية.

وأضاف: يأتي هذا الإنجاز في توقيت مثالي مع توسّع عملياتنا في مطار آل مكتوم الدولي، حيث ستشكل هذه الكفاءات التصميمية ركيزة أساسية في عملياتنا الهندسية واستراتيجية النمو طويلة المدى، ونثمّن جهود الهيئة العامة للطيران المدني وشراكتها الفاعلة في تطوير الإطار التنظيمي الذي أتاح لنا تحقيق هذا الاعتماد النوعي.

وقال المهندس عقيل الزرعوني المدير العام المساعد لقطاع شؤون سلامة الطيران بالهيئة العامة للطيران المدني، إن هذا الاعتماد يمثل خطوة متقدمة في تطوير منظومة التصميم والاعتماد الهندسي داخل دولة الإمارات، ويعكس جاهزية الإطار التنظيمي الذي تبنيه الهيئة لتمكين جميع مزودي خدمات الصيانة والهندسة من الارتقاء بقدراتهم، فمنح مركز طيران الإمارات الهندسي صفة "جهة تصميم معتمدة" يفتح المجال أمام تطوير حلول تصميمية محلية بمستويات عالمية، ويعزز قدرة قطاع الطيران الوطني على تنفيذ التعديلات الكبرى بكفاءة أعلى وتنافسية أكبر.

ويشمل الاعتماد الجديد طائرات إيرباص وبوينج على حدّ سواء، ما يوفر لطيران الإمارات مرونة واسعة في إدارة التعديلات عبر كامل أسطولها الحالي والمستقبلي.

وخلال الأشهر الستة الماضية، قام مركز طيران الإمارات الهندسي بتوسيع فريق التصميم بصورة ملحوظة، عبر استقطاب مهندسين متخصصين وتحديث العمليات والإجراءات الداخلية لتلبية المتطلبات الصارمة للحصول على على اعتماد "جهة تصميم معتمدة" وارتفع عدد المتخصصين من 5 إلى أكثر من 13 خبيراً، مع خطط لمزيد من التوسع خلال المرحلة المقبلة.

وبهذا الاعتماد، ينضم مركز طيران الإمارات الهندسي إلى نخبة محدودة من شركات الطيران العالمية التي تمتلك قدرات تصميم وتصديق داخلية للتعديلات الكبرى، وهو ما يمنح الناقلة ميزة استراتيجية ويعزز مكانة دولة الإمارات كوجهة متقدمة في الطيران وصناعات الفضاء.

وتدعم هذه القدرات التصميمية المتقدمة بصورة مباشرة برنامج التحديث الصخم الذي تنفذه طيران الإمارات لأسطولها من طائرات إيرباص A380 وبوينج 777، إذ تمنح مركز طيران الإمارات الهندسي قدرة أكبر على إدارة جداول تنفيذ التعديلات بكفاءة، وتُغنيه عن الاعتماد على شركاء التصميم الخارجيين الذين غالباً ما تكون لديهم التزامات تشغيلية متزامنة.

كما يفتح هذا الاعتماد المجال أمام ابتكارات مستقبلية في تصميم المقصورات وتقنيات الطيران، ويعزز خطط مركز طيران الإمارات الهندسي الرامية إلى إنتاج وتصنيع قطع الغيار والمكونات محلياً، إلى جانب تطوير ملكية فكرية هندسية يمكن تصنيعها داخل الدولة مستقبلاً.

ويتكامل هذا الاعتماد مع مشروع تطوير منشآت الصيانة والإصلاح والعمرة في مطار دبي وورلد سنترال، حيث ستلعب هذه القدرات التصميمية المتقدمة دور أساسي في استراتيجية الهندسة والإنتاج طويلة الأمد لطيران الإمارات.