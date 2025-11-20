بحضور ولي عهد رأس الخيمة.."راكز" و"إميرج" توقعان اتفاقية للتعاون في تعزيز حلول الطاقة النظيفة

رأس الخيمة في 20 نوفمبر/ وام / بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة وقعت هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" وشركة "إميرج" الشركة المشتركة بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" ومجموعة "إي دي إف باور سولوشنز" مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز حلول الطاقة المتجددة ضمن منظومة "راكز"، وذلك خلال الدورة الثانية من قمة رأس الخيمة للاستثمار والأعمال.

ويهدف التعاون إلى تسريع اعتماد التقنيات النظيفة والممارسات المستدامة عبر القطاعات الصناعية والتجارية في الإمارة.

وقع الاتفاقية ياسر عبدالله الأحمد رئيس قطاع الاتصال الحكومي والمؤسسي في "راكز" وميشيل أبي صعب المدير العام لشركة "إميرج" بحضور لوك كوكلن الرئيس التنفيذي لشركة "إي دي إف باور سولوشنز" في الشرق الاوسط، وعلي الشمري، عضو مجلس إدارة إميرج.

وبموجب هذا التعاون تسعى "راكز" و"إميرج" إلى تحديد وتنفيذ مشاريع طاقة مستدامة في أرجاء المناطق الاقتصادية، تشمل توليد الطاقة الشمسية، وتخزين الطاقة، والحلول الهجينة بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات للطاقة النظيفة واستراتيجية رأس الخيمة لكفاءة الطاقة والطاقة المتجددة 2040.

وقال رامي جلاد الرئيس التنفيذي لمجموعة "راكز": تمثل هذه الشراكة امتدادا لجهود "راكز" المتواصلة نحو دمج ممارسات الطاقة المستدامة في منظومتنا الصناعية والتجارية، بما يمكن عملاءنا من تحقيق طموحاتهم التنموية مع تقليل الأثر البيئي.

من جانبه قال المدير العام لشركة إميرج: تعكس هذه الشراكة التزامنا بتوفير حلول طاقة نظيفة عالية الأثر وبتكلفة مناسبة للشركات على اختلاف أحجامها وبالتعاون مع "راكز"، نعمل على تمكين منظومة صناعية أكثر تنافسية وكفاءة ومسؤولية بيئية، تسهم في دعم النمو الاقتصادي بما يتماشى مع الأهداف طويلة المدى لدولة الإمارات في مجال الاستدامة.