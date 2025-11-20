عمار بن حميد يشهد حفل تخريج 630 طالباً وطالبة بجامعة الخليج الطبية بعجمان

عجمان في 20 نوفمبر/ وام / حضر سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، احتفال جامعة الخليج الطبية بتخريج 630 طالباً وطالبة، بمدينة ثومبي الطبية بعجمان.

وأكد سمو ولي عهد عجمان أن دعم المؤسسات التعليمية الرائدة يمثل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية، وحجر الأساس في إعداد الكفاءات وتمكين الأجيال الجديدة، بما يجسد رؤية القيادة الرشيدة بالاستثمار في الإنسان وتعزيز منظومة التعليم القائمة على التميز والابتكار والمعرفة الحديثة.

وقال سموه: تطوير مؤسسات التعليم والارتقاء ببرامجها الأكاديمية والبحثية هو الطريق الأمثل لبناء مجتمع قادر على مواكبة التطورات العالمية، ودعم التوجهات الوطنية نحو اقتصاد معرفي قائم على الابتكار والمهارات المتقدمة.

وأضاف سموه: نعتز بجامعة الخليج الطبية كمؤسسة أكاديمية مرموقة تسهم في تخريج كوادر طبية مؤهلة قادرة على خدمة المجتمع، وقد أثبتت الجامعة، من خلال برامجها المتقدمة وشراكاتها الواسعة، قدرتها على إعداد جيل يمتلك الكفاءة العلمية والمهارات السريرية التي تلبي احتياجات المستقبل.

وهنأ سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، الخريجين في مختلف التخصصات الصحية، مؤكداً أنهم يشكلون إضافة نوعية لقطاع الرعاية الصحية داخل دولة الإمارات وخارجها، وقال: أبارك لجميع أبنائنا وبناتنا الخريجين، وأتمنى لهم التوفيق في مسيرتهم المهنية، ليواصلوا دورهم في خدمة المجتمع والارتقاء بجودة حياة الإنسان، كما أشيد بأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية وأولياء الأمور على جهودهم في دعم الطلبة حتى بلوغ هذه اللحظة المميزة.

وشهد سموه، بحضور أعضاء هيئة التدريس وقادة الرعاية الصحية وعائلات الطلاب، مراسم تسليم الخريجين درجاتهم العلمية من كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة والتمريض والعلاج الطبيعي وإدارة الرعاية الصحية وبرامج العلوم الصحية الأخرى.

حضر الحفل، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين في عجمان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

من جانبه، هنأ الدكتور ثومبي محي الدين، الرئيس المؤسس لمجموعة ثومبي، الخريجين، مؤكداً أن المنظومة الأكاديمية والسريرية لجامعة الخليج الطبية ترتكز على شبكة مدينة ثومبي الطبية، التي تضم مستشفيات أكاديمية متطورة ومرافق بحثية ومركزاً للمحاكاة.

وأشاد البروفيسور ماندا فينكاترامانا، رئيس جامعة الخليج الطبية، بالخريجين، مثنياً على مثابرتهم، وموجهاً الشكر لأولياء الأمور وأعضاء هيئة التدريس والمشرفين الإكلينيكيين لحرصهم على إعداد جيل جديد من المتخصصين في الرعاية الصحية ذوي الكفاءة العالمية.

وأشار إلى أن الطلبة مستمرون في الاستفادة من التدريب العملي في مختلف مرافق منظومة ثومبي الصحية الأكاديمية، بما في ذلك المستشفى الجامعي ومستشفى الأسنان ومستشفى العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل وخدمات الرعاية طويلة الأمد والبيئات التدريسية المتعددة.