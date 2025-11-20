عمار بن حميد يسلم شهادات دكتوراه وأستاذية فخرية لـ6 من رواد القطاع الصحي بالدولة

عجمان في 20 نوفمبر/ وام / شهد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، حفل تكريم نخبة من الشخصيات البارزة في القطاعين الصحي بالدولة، ومنحهم شهادات الدكتوراه الفخرية والأستاذية الفخرية من جامعة الخليج الطبية في عجمان.

وسلم سمو ولي عهد عجمان شهادة الدكتوراه الفخرية لسعادة ميرزا الصايغ وسعادة فيروز آلانا، تقديراً لمساهماتهما البارزة في خدمة المجتمع ودعمهما المستمر لبرامج الرعاية الصحية والتعليم الطبي.

ويأتي هذا التكريم اعترافاً بجهودهما المتميزة في تعزيز الشراكات المؤسسية والمبادرات المجتمعية المؤثرة.

كما سلم سموه أربع درجات أستاذية فخرية لعدد من القادة البارزين في المجال الطبي والرعاية الصحية، وهم الدكتور سميح طرابيشي، والدكتور عبد الله الخياط، والدكتور عبد الرحيم مصطفوي، والبروفيسور حميد الشامسي، احتفاء بإنجازاتهم في تعزيز الرعاية الصحية والطب الأكاديمي والابتكار في مجال خدمات الطبية.

وقال سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي إن تكريم رواد القطاع الصحي هو تكريم لرسالتهم النبيلة وجهودهم المتواصلة في الارتقاء بصحة الإنسان وتعزيز جودة الحياة.

وأكد سموه أن دولة الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة الرعاية الصحية، ودعم الكفاءات العلمية والطبية القادرة على صناعة مستقبل أكثر تقدماً واستدامة.

وأضاف سموه: نفتخر بهذه القامات التي أسهمت في ترسيخ ثقافة التميز في القطاع الصحي، ونؤمن بأن تكريم المبدعين يمثل حافزاً لمواصلة العطاء.

حضر الحفل، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط، والشيخ عبدالله بن ماجد النعيمي، مدير عام مكتب شؤون المواطنين في عجمان، وعدد من الشيوخ وكبار المسؤولين.

وعبر المكرمون في الحفل عن شكرهم البالغ لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، مؤكدين أن هذا التكريم يشكل محطة مهمة في مسيرتهم التي تمتد لسنوات من العمل في خدمة الوطن والمجتمع، ويعد دافعاً لمواصلة الجهد والعطاء في القطاع الصحي والتعليمي.

وأكدوا أن تكريمهم من سمو ولي عهد عجمان يشكل مصدر إلهام لجميع العاملين في القطاع الطبي، كما وجهوا الشكر إلى جامعة الخليج الطبية على مبادرتها الكريمة وتقديرها للجهود التي يبذلها المتخصصون والباحثون في مجالات الرعاية الصحية.

وقالوا إن التقدم الكبير الذي تشهده دولة الإمارات في القطاع الصحي هو نتاج رؤية قيادية استثنائية تؤمن بأن الإنسان هو محور التنمية وغايتها، وتضع الابتكار والمعرفة في صدارة الأولويات.

وأكدت جامعة الخليج الطبية حرصها على تكريم رواد القطاع الطبي تقديرا لدورهم في تطوير القطاع الصحي، من منطلق موقعها كمؤسسة رائدة في التعليم الطبي والبحث العلمي على مستوى الدولة والمنطقة.