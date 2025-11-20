"أبوظبي للدفاع المدني" تنظم أول مؤتمر دولي لخدمات الإسعاف والرعاية "ما قبل المستشفى" في المنطقة

أبوظبي في 20 نوفمبر / وام / أعلنت هيئة أبوظبي للدفاع المدني عن تنظيم "مؤتمر أبوظبي الدولي لخدمات الإسعاف 2025"، والمقرر عقده خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر الجاري، في فندق كونراد أبراج الإتحاد - أبوظبي، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز منظومة الرعاية الطبية الطارئة، والارتقاء بقدرات خدمات الإسعاف والاستجابة للحالات الحرجة على المستويين الوطني والإقليمي.

جاء الإعلان خلال مؤتمر صحفي نظمته الهيئة في مبناها بمدينة خليفة، حيث تم استعراض أبرز محاور الحدث وأهدافه ودوره في تطوير منظومة الإسعاف والاستجابة الطارئة في الدولة والمنطقة.

ويُعد المؤتمر الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ يسلط الضوء على أهمية الرعاية الطبية ما قبل المستشفى، ويستعرض أحدث ما توصلت إليه التقنيات والابتكارات في مجال خدمات الإسعاف، من خلال منصة تجمع نخبة من الخبراء والقيادات المتخصصة من مختلف دول العالم لمناقشة مستقبل القطاع واستشراف احتياجاته.

ويشتمل برنامج المؤتمر على تسع ورش تدريبية متخصصة تستهدف العاملين في خدمات الإسعاف والمستجيبين الأوائل ومقدمي خدمات الاستجابة الأولية، إلى جانب ورش عامة معتمدة من جمعية القلب الأمريكية حول الإسعافات الأولية والإنعاش القلبي الرئوي (CPR).

ويحصل المشاركون في البرنامج العلمي للمؤتمر على ساعات تعليمية CME معتمدة من دائرة الصحة – أبوظبي، بما يعزز من القيمة التدريبية ويُسهم في تطوير الكفاءات المهنية ذات الإختصاص، كما يتضمن المؤتمر تنظيم "تحدي الإسعاف"، الذي تتنافس فيه فرق إسعاف وطنية ودولية عبر سيناريوهات عملية تحاكي الاستجابة للبلاغات الطارئة، بهدف قياس مستويات الأداء وتعزيز الجاهزية الميدانية.

وأكدت الهيئة أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي انسجاما مع توجيهات حكومة أبوظبي الرامية إلى بناء منظومة متكاملة ومرنة للاستجابة للطوارئ، ترتكز على الابتكار والتقنيات الحديثة، وتعتمد تكامل الجهود بين الجهات الصحية والشرطية والدفاع المدني لضمان أعلى مستويات حماية الأرواح.

وذكرت الهيئة أن هذا الحدث يشكل منصة إستراتيجية لدعم البحث العلمي، وتطوير الممارسات التخصصية، وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز إقليمي رائد في تطوير خدمات الإسعاف والرعاية الطبية الطارئة، بما يسهم في تعزيز جودة الحياة في المجتمع والارتقاء بقدرات منظومة الطوارئ على المستوى الوطني.