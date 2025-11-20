مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع و"بدايات" تختتمان برنامج "إماراتي تيك"

دبي في 20 نوفمبر/ وام / أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وحاضنة الأعمال "بدايات" في المدينة المستدامة بدبي، اليوم، عن اختتام برنامج رواد التكنولوجيا الإماراتيين "إماراتي تيك" وتخريج 20 شركة ناشئة إماراتية في مجال التكنولوجيا.

وبحسب بيان صادر عن المؤسسة، فإن هذا الإعلان يجسد سعي دبي المتواصل لأن تصبح أسرع مركز عالمي نمواً للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات المحلية الرائدة، بما يتماشى مع الأولويات الرئيسية لأجندة دبي الاقتصادية D33.

ويعكس البرنامج، الذي تمّ تقديمه من خلال مركز حمدان للإبداع والابتكار (Hi2) التابع لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، التزام المؤسسة بتمكين رواد الأعمال الإماراتيين بالأدوات والموارد وفرص السوق اللازمة لتحويل المفاهيم المبتكرة إلى مشاريع تكنولوجية قابلة للتطبيق وجاهزة للنمو.

وقدّم البرنامج فترة حضانة شاملة للمشاريع المشاركة، شملت الإرشاد العملي، وتطوير نماذج الأعمال، ودعم تطوير المنتجات، وفرصاً لاختبار جدوى السوق.

وعززت "بدايات" هذه التجربة بتوفيرها تسهيلات لإمكانية الوصول إلى إرشادات الخبراء، والمرافق المتطورة، وبيئة اختبار عملية مصممة لتسريع نمو الشركات الناشئة في مراحلها المبكرة.

وحققت خمس شركات من أصل 20 ، وهي "كربون تو كابيتال"، و"سيسبوس"، و"شرار"، و"ميرشد"، و"داينو تيك"، تقدماً ملموساً أهّلها للحصول على منحة من مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة لمواصلة تطوير منتجاتها وخدماتها في مجالات متنوعة مثل الاستدامة، والتقنيات البيئية، والأنظمة الرقمية، والتكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، والسياحة الرقمية.

وانتقلت العديد من المشاريع بالفعل إلى تطبيقات عملية، حيث عملت شركة "شرار" على تطوير نموذج تجريبي لإدارة الطاقة بالتعاون مع المدينة المستدامة، فيما وسّعت "كربون تو كابيتال" نطاق مبادراتها في مجالات الاستدامة وخفض الانبعاثات.

وبدأت شركات "سيسبوس"، و"ميرشد"، و"داينو تيك" بتنفيذ مشاريع أوّلية واختبارات سوقية لتقنياتهم الجديدة في قطاعات مختلفة.

وقال عبدالعزيز المازمي، مدير إدارة حاضنات الأعمال في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إن نجاحنا بتخريج هؤلاء المبدعين الإماراتيين من روّاد المستقبل الاقتصادي للمدينة، يتماشى مع رؤية قيادتنا الرشيدة والتزامنا بتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، فمن خلال تمكين روّاد الأعمال الإماراتيين بموارد متميزة، وإرشادهم، وتسهيل وصولهم إلى الأسواق، تتّخذ شراكتنا مع ’بدايات‘ شكلا جديدا من التعاون المثمر والبنّاء بين القطاعين العام والخاص لبناء اقتصاد مستدام وقائم على الابتكار.

من جانبه، قال فارس سعيد، مؤسس ورئيس معهد "سي إنستيتيوت والذي تندرج تحته منصة "بدايات"، إن دورنا يتمثل في تمكين رواد الأعمال من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة وتطويرها ضمن إطار يشجع على الفكر الريادي والابتكار الوطني، وقد أسهم البرنامج في منح رواد التكنولوجيا الإماراتيين فرصة تطوير أعمالهم واختبارها في بيئة عملية تحاكي احتياجات السوق الواقعية، بما يرسخ نهجًا مستدامًا في ريادة الأعمال ويعزز مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار وتقنيات المستقبل.

واستقطب برنامج "إماراتي تيك" هذا العام 93 طلباً وشارك فيه 182 رائد أعمال يسعون إلى إحداث تطوير إيجابي في قطاعات التكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، والتنقل، والتجارة الإلكترونية، والرعاية الصحية، والسياحة، وحلول التكنولوجيا التعليمية والبيئية.