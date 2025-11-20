"بيرنجريف يونايتد" يتأهل إلى ربع نهائي أندية آسيا لكرة القدم المصغرة

جاكرتا في 20 نوفمبر/ وام / تأهل فريق بيرنجريف يونايتد الإماراتي إلى الدور ربع النهائي ببطولة أندية آسيا لكرة القدم المصغرة المقامة حاليا في العاصمة الإندونيسية جاكرتا حتى 23 نوفمبر الحالي، بعد فوزه في الجولة الثالثة أمس على فريق بانغكرك التايلاندي بهدف نظيف.

وجاء تأهل فريق بيرنجريف يونايتد، في البطولة برصيد 7 نقاط، من فوزين وتعادل في الدور التمهيدي ضمن المجموعة الثالثة، محتلا المركز الثاني.

وسيواجه في مرحلة خروج المهزوم غدا فريق جاكرتا رينجرز الإندونيسي بطموحات التأهل إلى الدور نصف النهائي في النسخة الأولى من هذه البطولة.

بدوره فقد فريق هيئة الطرق والمواصلات بدبي فرصة التأهل إلى الدور ذاته بخسارته أمس أمام فريق تسلم العماني 1 - 2 في الجولة الثالثة ضمن المجموعة الثانية، ليتوقف رصيده عند 3 نقاط، من فوز وخسارتين، وسيواجه فريق "إن إيه أي" الهندي لتحديد المراكز.

وأكد سرمد الزدجالي، المدير التنفيذي للجنة كرة القدم المصغرة، أن التأهل إلى الدور ربع النهائي في البطولة الآسيوية للأندية في نسختها الأولى، وسط منافسات قوية، خطوة مهمة تعزز تطور اللعبة في دولة الإمارات، وتسهم في تبني المزيد من البرامج المحفزة لتوسيع رقعة انتشارها، ودعم المنتخبات الوطنية بالعناصر القوية للمنافسة في البطولات الخارجية.