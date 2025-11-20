"شاهين" و"المها" يمثلان الإمارات في سلسلة سباعيات دبي للرجبي

دبي في 20 نوفمبر/ وام / أعلن اتحاد الإمارات للرجبي المشاركة بثلاث فرق يمثلون "شاهين" للرجال (فريقين)، و"المها" للسيدات (فريق واحد) في بطولة طيران الإمارات لسباعيات دبي، أولى جولات سلسلة "اتش إس بي سي العالمية لسباعيات الرجبي 2025–2026" للرجال والسيدات، والتي تقام من 28 حتى 30 نوفمبر الحالي على ملاعب ذا سيفنز في دبي.

وتشهد البطولة، التي تعد أكبر مهرجان رياضي وترفيهي في المنطقة، مشاركة قياسية تبلغ 273 فريقاً ونحو 2800 لاعب ولاعبة، توسعا كبيرا في عدد الملاعب المخصصة للمنافسات المجتمعية المصاحبة، إضافة إلى فعاليات رياضية أخرى تشمل الكريكيت والبادل تنس والنتبول، فضلاً عن عروض موسيقية.

وأوضح الاتحاد أن فريق شاهين للرجال سيشارك بفريقين، حيث يخوض الفريق الأول منافسات الفئة الدولية المفتوحة إلى جانب منتخبات الدرجة الثانية، فيما يشارك الفريق الثاني في الفئة الخليجية المحلية، كما يشارك فريق المها للسيدات في الفئة الخليجية المحلية.

ويستعد الفريقان للمنافسة عبر مباريات ودية مع منتخب فيجي للرجال والسيدات ضمن اتفاقية التعاون بين الاتحادين الإماراتي والفيجي، فيما يخوض فريق المها مباراة ودية إضافية أمام منتخب السعودية للسيدات في إطار تعزيز الشراكة بين الاتحادين الإماراتي والسعودي.