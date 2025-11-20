رئيس المجر يستقبل رئيس المجلس الوطني الاتحادي .. ويؤكد الحرص على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين

بودابست في 20 نوفمبر / وام / استقبل فخامة تاماش سويوك رئيس المجر، معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي والوفد المرافق له، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها معاليه إلى المجر الصديقة.

ونقل معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة إلى فخامة تاماش سويوك رئيس المجر، وتمنياتهم الصادقة للمجر وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار.

من جانبه حمل فخامة رئيس المجر، معالي صقر غباش، تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

ورحب فخامة الرئيس تاماش سويوك، في مستهل اللقاء، بمعالي صقر غباش والوفد المرافق، مشيدا بعمق علاقات الشراكة الإستراتيجية بين المجر ودولة الإمارات، والتي تشهد نموا وتطورا مستمرا في مختلف المجالات، مستندة إلى زيارات متبادلة بين كبار مسؤولي البلدين.

وثمن فخامة رئيس المجر المواقف المتوازنة والمسؤولة لدولة الامارات تجاه القضايا الإقليمية والدولية، انطلاقا من مبادئ أساسية تتمثل باحترام القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وتقديم المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، باعتبار أن ذلك هو الأساس الذي يجب أن يقوم عليه أي جهد لتحقيق السلام.

وتطرق الجانبان، خلال اللقاء، إلى الحديث عن القضايا الإقليمية والدولية وبحثا آخر المستجدات والتطورات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية، كما أكدا أهمية تحقيق السلم والأمن والاستقرار العالمي ودعم كافة الجهود المبذولة لتوفير مستقبل أفضل لشعوب العالم.

من جانبه، أكد معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن دولة الإمارات تنظر إلى المجر ليس فقط كدولة صديقة، بل كشريك إستراتيجي في أوروبا الوسطى، تتقاطع معها في الرؤية، وتتكامل معها في الأهداف، وتتشارك معها الإيمان بأن التعاون الصادق، والحوار المنفتح، هما الطريق الأمثل لصناعة المستقبل.

وقال معالي صقر غباش إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" تحرص دائما على أن تكون علاقاتها بالدول قائمة على أسس راسخة من التعاون المشترك والصداقة والاحترام المتبادل وتوطيد مبادئ الأخوة والتعاون بين الأمم والشعوب وترسيخ أسس السلام والتعايش.

وأشار معاليه إلى أن المجر أثبتت دورها الفاعل داخل الاتحاد الأوروبي، ودورها المتنامي في توسيع جسور التواصل بين أوروبا ودول الخليج العربية، وهو ما يحظى بتقدير كبير لدى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، وهو ما سيمهد الطريق أيضا لتوسيع آفاق التعاون الثنائي بين الإمارات والمجر في مجالات أوسع.

وعبر معاليه عن إعجابه بمسيرة المجر الحديثة، والتي تتميز بهويتها التاريخية الممتدة لأكثر من ألف عام، ونهضة متقدمة جعلتها نموذجاً أوروبياً في التوازن بين الأصالة والتجديد، والانفتاح على العالم بروحٍ من الثقة والاعتزاز الوطني.

ضم وفد المجلس الوطني الاتحادي، معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس، وسعادة كل من سارة محمد فلكناز رئيسة لجنة الصداقة البرلمانية مع المجر، وحميد أحمد الطاير، وخالد عمر الخرجي، وشيخة سعيد الكعبي، وميرة سلطان السويدي، أعضاء المجلس، والدكتور عمر عبد الرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني، وطارق أحمد المرزوقي الأمين العام المساعد لشؤون الرئاسة، كما حضر اللقاء سعادة سعود حمد الشامسي سفير الدولة لدى المجر.