"اتحاد الهجن" يعتمد مبادرة جديدة لتسجيل الطلبة في السباق التراثي خلال "الاختبارات الدراسية"

أبوظبي في 20 نوفمبر / وام / أعلن اتحاد الإمارات لسباقات الهجن إطلاق مبادرة جديدة لتسجيل طلبة المدارس "عن بعد" في السباق التراثي الخاص بجائزة زايد الكبرى.

وأكد الاتحاد في بيان أن المبادرة استجابة لظروف فترة الاختبارات الدراسية، لتوفير بيئة ملائمة تسهم في تمكين الطلبة من المشاركة في الفعاليات دون التأثير على التزاماتهم الدراسية.

ونوه بفتح باب التسجيل الإلكتروني على مدار يومي 22 و23 نوفمبر الحالي للطلبة الحاصلين على بطاقة العضوية في الاتحاد.

وأضاف أن تدشين الخدمة الإلكترونية خطوة مهمة في مسار تطوير منظومة الخدمات الرقمية، وتسهيل الإجراءات للطلبة، وأولياء الأمور، بما يعزز المشاركة المجتمعية في هذا الحدث التراثي الكبير، وترسيخ الهوية الوطنية، والتمسك بالعادات والتقاليد الأصيلة.

كما ذكر أن المبادرة تتماشى مع رؤيته للحفاظ على الموروث الثقافي الإماراتي، وترسيخ قيمه في نفوس الأجيال الجديدة، ودعم الابتكار في الخدمات، وتطوير التجربة الرقمية للمشاركين.