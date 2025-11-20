أسبوع دبي للموضة يستضيف دار الأزياء العالمية "ألبرتا فيريتي" في نسخة فبراير

دبي في 20 نوفمبر/ وام / أعلن أسبوع دبي للموضة، الذي ينظمه حي دبي للتصميم التابع لمجموعة تيكوم بالتعاون مع مجلس الأزياء العربي، عن استضافة المصممة الإيطالية العالمية ألبرتا فيريتي كضيفة شرف في نسخة فبراير المقبل لموسم خريف وشتاء 2026 – 2027، في خطوة تؤكد مكانة دبي المتنامية كعاصمة عالمية للموضة والإبداع.

وتقدم دار “ألبرتا فيريتي” لأول مرة عرضها الكامل في المنطقة يوم 1 فبراير 2026 في دبي، في محطة بارزة تعكس ثقة أبرز دور الأزياء العالمية بدبي، ودورها المتقدم في تعزيز الحوار الإبداعي بين أوروبا والمنطقة، وترسيخ حضورها كخامس أهم عاصمة للموضة في العالم.

وأكدت خديجة البستكي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم – حي دبي للتصميم، أنّ أسبوع دبي للموضة يرسخ مكانته كل عام كمنصة عالمية للابتكار وصناعة الموضة، مشيرة إلى أن استضافة دار “ألبرتا فيريتي” ومديرها لورينزو سيرافيني تمثل إضافة نوعية تعكس ثقة العلامات العالمية بدبي ومكانتها الريادية كوجهة للإبداع والتميّز.

من جانبه، قال محمد عقرة، الرئيس التنفيذي للاستراتيجية في مجلس الأزياء العربي، إن مشاركة فيريتي كضيفة شرف تعكس المكانة الدولية المتنامية لأسبوع دبي للموضة، مؤكداً دور دبي المتواصل في رسم ملامح الحوار العالمي لصناعة الموضة وتمكين المواهب الإقليمية للوصول إلى الساحة الدولية.

أما لورينزو سيرافيني، المدير الإبداعي لدار “ألبرتا فيريتي”، فأعرب عن سعادته بتقديم مجموعة الدار لأول مرة في دبي، مؤكداً أن حيوية المدينة وتنوعها الثقافي يجعلها الوجهة الأمثل لإطلاق العرض الأول في المنطقة.

كما أكد ماسيمو فيريتي، الرئيس التنفيذي لمجموعة “أفّيه”، أن دبي تشكل منصة عالمية تلتقي فيها الثقافات والمبدعون، وأن تقديم مجموعة الدار خلال أسبوع دبي للموضة يعد خطوة استراتيجية لتوسيع حضور العلامة عالمياً وتعزيز ارتباطها بالمنطقة.