"فض المنازعات الإيجارية" يرفد منظومته بـ 15 قاضيا جديدا لتسريع التقاضي وصون الحقوق

دبي في 20 نوفمبر / وام / شهد الشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، رئيس دائرة الأراضي والأملاك في دبي، احتفال مركز فض المنازعات الإيجارية بتخريج دفعة جديدة قوامها 15 قاضياً، بعد استكمالهم برامج تدريبية متقدمة تهدف إلى رفد السلك القضائي بكوادر متخصصة، في خطوة إستراتيجية تعكس التزام المركز بترسيخ مبادئ العدالة وتعزيز كفاءة العمل القضائي بما يضمن صون حقوق كافة الأطراف ويدعم استقرار سوق الإيجارات في الإمارة.

وجرى خلال الحفل، الذي حضره عدد من كبار الشخصيات، تكريم القضاة الجدد لاجتيازهم مراحل تدريبية شاملة زودتهم بمهارات تطبيقية ومعرفة معمقة بطبيعة التقاضي الإيجاري، حيث ركز البرنامج على تمكينهم من آليات التعامل مع الملفات بحرفية عالية، واتخاذ قرارات قضائية تستند إلى دراسة دقيقة وإجراءات واضحة، بالإضافة إلى محاور أساسية استهدفت رفع كفاءتهم في فهم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتوظيف التقنيات الرقمية المعتمدة في المركز لتسريع الإجراءات دون الإخلال بجوهر العدالة، مما يعزز ثقة المتعاملين في المنظومة القضائية.

وأكد سعادة عبدالقادر موسى محمد، رئيس مركز فض المنازعات الإيجارية، أن تخريج هذه الدفعة يمثل محطة مفصلية في مسيرة تطوير العمل القضائي، مشيراً إلى أن المركز نجح في ترسيخ الثقة بخدماته ودعم استقرار السوق العقاري في دبي.

وشدد على أن القضاة الجدد يحملون مسؤولية كبيرة في مواصلة مسيرة المركز وفق أفضل المعايير المحلية والدولية بما يحفظ توازن العلاقة الإيجارية.

واختتم الحفل بتكريم الخريجين إيذانا ببدء مرحلة جديدة من العمل القضائي الذي يتسم بالتخصص والمهنية العالية.