تعاون بين الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات ونظيرتها الروسية

موسكو في 20 نوفمبر/ وام / وقعت الوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات اتفاقية تعاون مع نظيرتها الروسية، وذلك خلال اجتماع عقد أمس على هامش المؤتمر الدولي لحماية النزاهة الرياضية، الذي استضافته الوكالة الروسية يومي 18 و19 نوفمبر في موسكو.

وترأست وفد الوكالة الوطنية سعادة الدكتورة مي الجابر رئيس الوكالة، فيما ترأس معالي ألكسندر نيكيتين وزير الدولة نائب وزير الرياضة في روسيا الاتحادية الوفد الروسي، كما شارك الوفد الإماراتي في جلسات المؤتمر التي ناقشت عدداً من قضايا مكافحة المنشطات.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون الدولي في مكافحة تعاطي المواد المحظورة من خلال تبادل الخبرات وتطوير الأنظمة والارتقاء بالمعرفة العلمية والتقنية بما يتوافق مع معايير الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا).

وتتضمن الاتفاقية مجالات عدة تشمل تبادل الخبراء والكوادر الفنية في مجالات الفحوصات والتحاليل المخبرية، وتنظيم ورش عمل وبرامج تدريب مشتركة، وتعزيز برامج التوعية الموجهة للرياضيين والمدربين، إضافة إلى تطوير أنظمة الرقابة وتبادل الدراسات والأبحاث العلمية.

وأكدت سعادة الدكتورة مي الجابر أن الاتفاقية تمثل خطوة ضمن جهود الوكالة لتوسيع شراكاتها الدولية وتعزيز جاهزية منظومة مكافحة المنشطات في الدولة، مشيرة إلى أن التعاون الدولي يسهم في رفع كفاءة الفحوصات وضمان عدالة المنافسات.

وأضافت أن تحقيق النزاهة في الرياضة يتطلب توحيد الجهود وتبادل أفضل الممارسات، بما يدعم حماية الرياضيين ويعزز بيئة تنافسية عادلة.

من جانبها، أشادت الوكالة الروسية بمستوى التعاون، مؤكدة أن الاتفاقية ستسهم في تطوير أساليب الكشف والوقاية وبناء قاعدة معرفية مشتركة تدعم حماية الرياضيين.