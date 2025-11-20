شؤون الضواحي تطلق مهرجان "ضواحي 14" 5 ديسمبر

الشارقة في 20 نوفمبر/ وام / أعلنت دائرة شؤون الضواحي عن انطلاق الموسم الـ 14 من مهرجان ضواحي في حديقة القرائن 5 بضاحية مويلح خلال الفترة من 5 إلى 29 ديسمبر المقبل بمشاركة أكثر من 30 جهة حكومية و20 جهة راعية.

‎جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي نظمته الدائرة اليوم في الحدائق المعلقة في كلباء بحضور الشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي والدكتور عبدالله سليمان الكابوري مدير الدائرة وممثلي شركاء المهرجان وممثلي وسائل الإعلام.

‎وتناول سيف أحمد روباري رئيس اللجنة المنظمة رؤية المهرجان ودوره في تعزيز التلاحم المجتمعي وأبرز ملامح المهرجان الذي يتضمن باقة واسعة من البرامج الترفيهية والتعليمية والتفاعلية تشمل العروض والورش والمحاضرات والأنشطة التعليمية إلى جانب الأنشطة المخصصة للأطفال ومن أبرزها عرض الطيور الزرقاء والاستوائية إلى جانب إطلاق مبادرة “صُنّاع المخبوزات الصغار” وتجربة “عالم الحلويات” للأطفال بما يعزز من الجانب الترفيهي والتعليمي للمهرجان ويجعل منه وجهة عائلية متكاملة.