"أبوظبي الأول" يطلق منصة للفنون تتيح التمويل بضمان الأعمال الفنية ودمجها في إدارة الثروات

أبوظبي في 20 نوفمبر/ وام / أطلق بنك أبوظبي الأول، "منصة بنك أبوظبي الأول للفنون" (FAB Art Platform) بالشراكة مع مجموعة "أوبرا غاليري"، إحدى أهم شبكات المعارض الفنية العالمية، في خطوة إستراتيجية تتيح للعملاء دمج الاستثمار في الأعمال الفنية الرفيعة ضمن محافظ إدارة الثروات الخاصة بهم، وتمكنهم من الوصول الحصري إلى روائع فنية بمعايير ترتقي إلى مستويات المتاحف، مع معالجة التحديات التقليدية المتعلقة بالتوثيق والحفظ والسيولة التي لطالما شكلت عائقاً أمام اقتناء الأصول الفنية القيمة.

وتجمع المنصة المبتكرة بين ثلاثة عناصر متكاملة تجعل الاستثمار في الفن الراقي أكثر سهولة وأماناً، تشمل تقديم خدمات "كونسيرج" بمعايير راقية، وإتاحة التملّك المباشر للأعمال الفنية الاستثنائية، وتوفير حلول التمويل التي تسمح للعملاء بالحصول على السيولة بضمان الأعمال الفنية دون الحاجة إلى التفريط بها.

ويسهم البنك من خلال هذه المبادرة في تعزيز تنويع المحافظ الاستثمارية للعملاء عبر إضافة أصول ملموسة ذات قيمة ثقافية وفنية عالية يتم دمجها بسلاسة ضمن إستراتيجية إدارة الثروات القائمة تحت إشراف مديري العلاقات في البنك.

وأوضحت فتون حمدان المزروعي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد والأعمال وإدارة الثروات ومجموعة العملاء المميزين في بنك أبوظبي الأول، أن إطلاق المنصة يأتي لمواكبة جهود إمارة أبوظبي في تعزيز قيمة الثقافة والفنون تماشياً مع رؤية الدولة، مشيرة إلى أن الشراكة مع "أوبرا غاليري" توفر خبرات فنية عالمية ونهجاً متقناً في الانتقاء الفني، مما يقدم للعملاء قيمة ملموسة تتجاوز نطاق الخدمات المالية التقليدية، ويعزز التزام البنك بالابتكار والحفاظ على الإرث الثقافي.

وأكد جيل ديان، مؤسس ورئيس مجموعة "أوبرا غاليري"، أن الشراكة مع بنك أبوظبي الأول تتيح توسيع نطاق الأعمال الفنية التي تضاهي معايير المتاحف لتصل إلى جامعي الفنون في المنطقة، مع الالتزام بتوفير أعلى معايير التوثيق والأصالة، حيث تعكس المنصة التي تربط بين الفن والتمويل والوصول الرقمي التزام البنك بدعم الطموحات الثقافية والاقتصادية لدولة الإمارات، وترسيخ مكانة أبوظبي كمركز حيوي على خارطة الفن العالمية.