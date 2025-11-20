"الخمسة الكبار" ينطلق 24 نوفمبر بمشاركة 2,800 علامة تجارية عالمية

دبي في 20 نوفمبر/ وام / ينطلق معرض الخمسة الكبار- Big 5 Global الفعالية الرائدة التي تحتضن مجتمع البناء والتنمية الحضرية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا يوم 24 نوفمبر الحالي في مركز دبي التجاري العالمي ويوفر منصة استثنائية للتوريد ومشاركة المعارف واستكشاف المنتجات على مدار أربعة أيام.

ويقام المعرض تحت رعاية كل من وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة الاقتصاد والسياحة وبلدية دبي وإدارة الدفاع المدني في دبي ودائرة البلديات والنقل في أبوظبي وبلدية رأس الخيمة وأمانة منطقة الرياض ودائرة الأراضي والأملاك في دبي.

وتركز الدورة الـ 46 المرتقبة بمشاركة 2,800 علامة تجارية عالمية على أبرز القضايا التي ترسم ملامح بيئة المشاريع العصرية وتشمل أربعة محاور تلخّص الاحتياجات المتنامية في المنطقة وهي النمو وسلاسل التوريد المرنة والتقدم التكنولوجي والتحول المستدام وتمكين المواهب.

وتحظى الاستدامة بأهمية خاصة في دورة العام الجاري حيث تهدف مبادرة Big 5 Impact Trail إلى ربط الزوار بالموردين الذين يوفرون المواد والحلول الخضراء وذلك من أجل دعم الجهود الرامية إلى خفض الانبعاثات والارتقاء بكفاءة تسليم المشاريع.

وتشمل قائمة الجهات العارضة المشاركة في المبادرة كلا من شركة شوكو وألوسول لإنتاج شرائح الشتر والصناديق ولوازمها ومصنع أنكور ألايد ودلتا كوتينج إنترناشيونال وسيرا وريبلز إنجينيزنج وغيرها.

كما يمكن للزوار الاطلاع على أحدث التقنيات ضمن فعالية Digital Construction World التي تسلط الضوء على دور أطر العمل الرقمية القائمة على تقنيات الذكاء الاصطناعي وذكاء البيانات والروبوتات والطباعة ثلاثية الأبعاد وأدوات إدارة المشاريع المتطورة في تعزيز السرعة والدقة ومستوى التنسيق في مواقع البناء. وبدورها توفر فعالية Start-up City منصة لعرض الحلول الناشئة وتتيح للشركات الجديدة تقديم عروضها الجديدة الرامية إلى تعزيز الكفاءة ومعالجة المشكلات المزمنة في القطاع.

ويشمل ذلك منصة فيروسوفت ديزاين لإدارة أصول الشركات المتوافقة مع الهواتف المحمولة والمتكاملة مع نظام مايكروسوفت بزنس سنترال وأدوات ريفليكتار القائمة على الذكاء الاصطناعي لاستخراج الخصائص من سحب النقاط ثلاثية الأبعاد ومنصة بيلدرويد إيه آي لدمج الروبوتات والتي تتيح للمقاولين توظيف الروبوتات المتخصصة ومتعددة الأهداف ضمن سير العمل الخاص بهم والتي سيجري الكشف عنها للمرة الأولى خلال المعرض.

كما تستعرض الشركات الناشئة مجموعة من الحلول الخاصة بالتوائم الرقمية وتحسين العمليات اللوجستية وتخفيض استهلاك الطاقة.

ويشتمل برنامج المعرض للعام الحالي على أجندة مخصصة لتعزيز الحوار الإستراتيجي من خلال أربع قمم رفيعة المستوى هي Big 5 Global Leaders وLiveableCitiesX وBig 5 FutureTech وGeoWorld إذ تستضيف مجموعة واسعة من الشخصيات رفيعة المستوى وصنّاع السياسات وخبراء القطاع.

ويلقي سعادة عبدالله جيلدييف وزير البناء والعمارة في تركمانستان كلمة رئيسية في قمة LiveableCitiesX يسلط فيها الضوء على طموحات الدولة في مجال التنمية الحضرية فيما يلقي سعادة سيهلي زيكالالا نائب وزير الأشغال العامة والبنية التحتية في جنوب أفريقيا كلمة في قمة Big 5 Global Leaders يتناول فيها التحول في القوة العاملة وتخطيط البنية التحتية.

وتعود فعالية Big 5 Talks المعتمدة من قبل برنامج التطوير المهني المستمر بجدول أعمال مميز يضم جلسات حوارية يشارك فيها أكثر من 370 متحدثاً حول مجالات مختلفة بما فيها الذكاء الاصطناعي والخرسانة والهندسة المعمارية والهندسة الجيوفضائية والهندسة الجيوتكنيكية والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء والتبريد وإدارة المشاريع وStart-up City والمواد المستدامة والاستدامة والتقنية ومحادثات الطلاب والمنتدى العالمي للجمعية الدولية لإدارة المرافق في الشرق الأوسط.

وسيحظى زوار المعرض بفرصة الاطلاع على تسع فعاليات مشتركة في ذات الموقع هي Totally Concrete وMarble & Stone World وUDLE وWDF وHVACR World وLiveableCitiesX وGeoWorld وFutureFM والتي تغطي كامل سلسلة القيمة لقطاع البناء والتنمية الحضرية.

وتستعرض كل من ألمانيا وإيطاليا خبرتهما في مجال المواد المتقدمة مثل أنظمة الخرسانة والإسمنت والرخام والحجر فيما تتوجه الهند لتوسيع حضورها ودعم المشاريع الكبرى في الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال تزويدها بحلول متقدمة في مجاليّ الأنظمة الميكانيكية والكهربائية والسباكة والبناء الذكي.

وتقدم النمسا وباكستان ابتكارات مخصصة للتصدير الفوري ومصممة لتحسين الكفاءة وتقليل التكاليف وتسريع تنفيذ المشاريع ولا سيما في مجالات البناء المعياري والتصميم الداخلي والأنظمة الميكانيكية والكهربائية والسباكة.

ويستضيف معرض HVACR World فعاليات اليوم العالمي للحفاظ على طبقة الأوزون حيث يجمع 50 وفداً دولياً لمناقشة التحولات في مجال التبريد بالإضافة إلى جولة برفقة مرشد خبير للتعرف على أنظمة التبريد المستقبلية.