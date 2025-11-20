منتدى "دويرز 2025" يستعرض مفاهيم وموضوعات تشكل ملامح منظومة الابتكار العالمية

دبي في 20 نوفمبر / وام / تحت رعاية سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة "دييز"، أعلنت واحة دبي للسيليكون، المنطقة الاقتصادية المتخصصة بالمعرفة والابتكار والتابعة لسلطة "دييز"، عن أجندة الفعاليات وقائمة المتحدثين في منتدى "دويرز"، الذي يُقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، يومي 26 و27 نوفمبر الجاري.

وتهدف نسخة دبي من المنتدى، الذي تنطلق فعالياته ضمن مجمّع دبي الرقمي في واحة دبي للسيليكون، والمعروف سابقاً باسم مهرجان ريفليكت، أحد أبرز فعاليات الشركات الناشئة والتكنولوجيا في أوروبا، إلى استقطاب أكثر من 3 آلاف مشارك من مختلف أنحاء المنطقة والعالم، يشكّل المؤسسون منهم 50%، والمستثمرون في صناديق رأس المال الاستثماري 20%، والمشغّلون 30%، بحضور كبار المسؤولين وقادة الأعمال من مختلف أنحاء العالم.

ويستهل المنتدى فعالياته بكلمة افتتاحية لمعالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، تليها كلمة سعادة الدكتور نيكوديمس داميانو، نائب وزير البحث والابتكار والسياسة الرقمية في قبرص، وكلمة سعادة الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة.

ويقدّم المنتدى الذي يُقام بالتعاون مع شركة "ذا دويرز" (The Doers Company) ، برنامجاً حافلاً يمتدّ على مدى يومين، ويضمّ حلقات نقاش وجلسات حوارية وورش عمل، وفرص تواصل مخصّصة لمناقشة أبرز المفاهيم والقضايا التي تلعب دوراً محورياً في تشكيل ملامح منظومة الابتكار العالمية، كما يسلّط الضوء على القطاعات المؤثرة في توجيه مسار التحوّل الاقتصادي، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المالية والبنية التحتية الرقمية والاستدامة والتنقّل، مع عرض نماذج عملية ناجحة من أوروبا وآسيا والشرق الأوسط.

وتتوزع أجندة المنتدى على ثلاث محطات رئيسية، تشمل منصات بلاك آوت وبلازا وديتك، والتي تستضيف جميعها أكثر من 150 متحدثاً يناقشون 10 محاور رئيسية، تتنوع بين مدن المستقبل وعصر الذكاء الاصطناعي ومستقبل المال.

كما تناقش المنصات مواضيع التكنولوجيا الخضراء وتأثيراتها المجتمعية والبيئية، والمشهد المستقبلي للرعاية الصحية، وصعود الروبوتات، إضافة إلى دور القطاع العام والتكنولوجيا، والرؤى والتجارب الحقيقية لرواد الأعمال، والاقتصاد القائم على العمالة الميدانية، وقوة المجتمع، ويتناول كل محور بالتفصيل التوجهات الناشئة والاستراتيجيات العملية التي تمتلك القدرة على رسم الملامح المستقبلية للاقتصاد.

ومن المُقرر أن يستضيف المنتدى فعاليات جانبية مدروسة، تشمل ولقاءات بين المستثمرين، وأنشطة مخصصة للحلول الابتكارية، وجلسات للتواصل وبناء العلاقات، وتهدف هذه الفعاليات إلى تعزيز سبل التعاون، وتسهيل فرص الاستثمار، وتمتين جسور التواصل بين منظومات الابتكار على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويوفّر المنتدى طوال أيامه منصة متميزة لتسهيل اللقاءات المباشرة بين المؤسسين والمستثمرين والمشغّلين.

وبهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور محمد الزرعوني، الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة: تعكس استضافة منتدى دويرز التزام واحة دبي للسيليكون بتعزيز مكانة الإمارة كوجهة رائدة للمبتكرين ورواد الأعمال والمستثمرين الذين يشكلون مستقبل الاقتصاد. وتنسجم هذه الفعالية مع رؤيتنا الرامية إلى توفير بيئة عمل تتحول فيها الأفكار إلى مشاريع مؤثرة، وتتلاقى من خلالها عناصر التكنولوجيا بالمواهب المبدعة والفرص الاستثمارية لتحقيق التنمية المستدامة، بما يدعم مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 ، لمضاعفة حجم اقتصاد دبي وترسيخ حضورها ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.

وأضاف: تواصل سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة تحت قيادة سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم دعمها للمبادرات التي ترتقي بأداء الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وتمكّنها من المساهمة الفعّالة في تنمية اقتصاد دبي القائم على المعرفة والابتكار. ويجسّد منتدى دويرز هذه الرؤية من خلال تعزيز التواصل بين قادة التغيير العالميين وتشجيع التعاون الفعّال، بما يتماشى مع الاستراتيجية المستقبلية لدبي، والتي تتطلع إلى بناء مشهد اقتصادي متنوّع وقادر على مواجهة التحديات.

من جانبه، قال ستيليانوس لامبرو، المؤسس المشارك لشركة "ذا دويرز": نعتبر استضافة النسخة الشرق أوسطية الأولى من منتدى دويرز في إمارة دبي خطوة هامة ضمن جهودنا الرامية لتوسيع حضورنا العالمي، حيث تعتبر الإمارة الأفضل لهذه المنصة كونها الوجهة التي تجسد بالشكل الأمثل مفاهيم الابتكار والطموح والنمو، مدعومة بمنظومتها المتكاملة التي تعزز من الروابط بين رواد الأعمال والمستثمرين وصناع القرار من مختلف أنحاء العالم، إذ نهدف من خلال المنتدى إلى بناء جسور للتعاون بين أوروبا والشرق الأوسط وآسيا، وفتح آفاق جديدة أمام الشراكات ورؤوس الأموال، وسنعمل مع واحة دبي للسيليكون على تمكين جيل جديد من المؤسسين لتسريع أفكارهم، وجذب الاستثمارات، وقيادة التقنيات التي تشكل ملامح اقتصاد المستقبل.

ويسبق الحدث تنظيم مسابقة جري في واحة دبي للسيليكون بعنوان دي إس أو ران تنطلق يوم 25 نوفمبر. وتجمع هذه الفعالية المجتمعية المشاركين والمقيمين في صباح مخصّص للرياضة والتواصل الاجتماعي استعداداً للافتتاح الرسمي للمنتدى.

وتشارك في السباق شركات عالمية مرموقة، مثل ديليفري هيرو، وويز، ووركابل، وإيرباص، وزوهو، وأمازون ويب سيرفسز، وجوجل، وميتا، وأوراكل، إلى جانب مشاركة قوية من الشركات الناشئة، ومسرّعات الأعمال، والجهات المحفّزة للابتكار، وتستعدّ أكثر من 40 شركة ناشئة من مختلف القطاعات لعرض منتجاتها وتقنياتها من خلال أجنحة عرض مخصّصة وجلسات تعريفية. مما يوفّر للمؤسسين فرصة مباشرة للتواصل مع المستثمرين وصناديق رأس المال المغامر والشركاء الاستراتيجيين.

من ناحية أخرى، يقدّم المنتدى تجربة ضيافة مختارة بعناية، تشمل متاجر للمأكولات والمشروبات ومطاعم مؤقتة عبر مساحات منتشرة على امتداد المكان، في خطوة تعكس ثقافة الطعام والابتكار التي تشتهر بها دبي.

ويبرز منتدى دويرز كمنصة محورية لصياغة مستقبل الاقتصاد الرقمي، إذ يؤكّد الدور المتنامي لواحة دبي للسيليكون بوصفها عنواناً للابتكار وريادة الأعمال، ويتيح أمام القادة العالميين والشركات الناشئة والمستثمرين مساحة لقاء يمكنهم من خلالها صياغة الملامح المستقبلية للتكنولوجيا والاقتصاد.

ويقام المنتدى بنسخته العالمية في مدينتي ليماسول بقبرص وأثينا في اليونان سنوياً، ويستقطب آلاف الحضور، ويعتبر أحد أكبر المنصات التي تجمع الشركات الناشئة المبتكرة وصناديق رأس المال المغامر والمستثمرين والمؤسسات من أوروبا الوسطى والشرقية وأفريقيا والشرق الأوسط.

ويستعرض هذا المنتدى، الذي يأتي بالتعاون مع شركة ذا دويرز، المكانة المتنامية لواحة دبي للسيليكون كمركز إقليمي لريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي. كما يتيح للشركات الرائدة ورجال الأعمال والمستثمرين الدوليين منصة مثالية لاستكشاف نقاط التلاقي والتأثير المتبادل بين الابتكار والتكنولوجيا والتنمية المستدامة.

ويمكن الاطلاع على مزيد من المعلومات والأجندة الكاملة للفعالية، عبر زيارة الموقع الإلكتروني: www.doerssummit.com/agenda/dubai-agenda.