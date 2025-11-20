"هيئة الفجيرة للإعلام" تبحث آفاق التعاون مع الوفد الصيني

الفجيرة في 20 نوفمبر/ وام / بحث سعادة ناصر محمد اليماحي، المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، مع وفد صيني برئاسة لو هونج يان، الأمين العام لتطوير شبكة الإنترنت في العاصمة بكين، في مقر الهيئة بالفجيرة اليوم، آفاق جديدة للتعاون الثقافي والإعلامي بين الجانبين.

وقدّم سعادته للوفد شرحًا حول مسيرة التطور الثقافي والإعلامي التي تشهدها إمارة الفجيرة، وما حققته من حضور عالمي عبر فعالياتها ومهرجاناتها الفنية والمسرحية، إلى جانب جهود الحكومة في دعم الثقافة والفنون والأدب والرياضة وتعزيز البنية التحتية الداعمة لهذه القطاعات.

وأكد اليماحي الدور المحوري الذي تقوم به حكومة الفجيرة في ترسيخ موقع الإمارة عالميًا في المجالات الثقافية والإبداعية، وتعزيز مساهمتها في المشهد الفني والإعلامي على المستويين الإقليمي والدولي.

وناقش الجانبان فرص التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة، خصوصًا في تطوير خدمات الاستديوهات وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة في الإعلام والفنون.

وشملت الزيارة جولة في مقر إذاعة وتلفزيون الفجيرة، اطلع خلالها الوفد الصيني على التطوير التقني في الاستوديوهات، واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في العمل الإعلامي، مع الحفاظ على الهوية الثقافية الأصيلة للإمارة.

وفي ختام الزيارة، أعرب الوفد الصيني عن إعجابه بالتقدم الذي حققته الفجيرة خلال فترة وجيزة، مؤكدا الاستعداد لتبادل الخبرات وتعزيز التعاون المشترك في مجالات الثقافة والفنون والإعلام.