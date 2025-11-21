مجلس إدارة صندوق وقف جامعة الفجيرة يعقد اجتماعه الأول

الفجيرة في 20 نوفمبر/ وام/ عقد اليوم الاجتماع الأول لمجلس إدارة صندوق وقف جامعة الفجيرة، بمقر الجامعة، برئاسة سعادة ميرزا الصايغ وعضوية كل من معالي عبدالله حميد المزروعي، ومعالي محمد أحمد اليماحي، وسعادة خليفة خميس مطر الكعبي، وسعادة عبدالله سلطان العويس، وسعادة عزة بن سليمان، بحضور الدكتور سليمان الجاسم، رئيس الجامعة، تنفيذا لقرار سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة ورئيس مجلس أمناء الجامعة، بشأن تشكيل المجلس.

وأشاد الدكتور سليمان الجاسم بالجهود المبذولة لتأسيس الصندوق، متوقعا أن يسهم في إطلاق مبادرات وبرامج نوعية لدعم وتمكين الطلبة، بينما أكد سعادة ميرزا الصايغ أهمية مباشرة العمل على تفعيل دور الصندوق في خدمة المجتمع والجامعة، موضحا أن الاجتماع تناول آليات التواصل مع المتبرعين واستعراض أفكار ومبادرات داعمة لمسيرة الصندوق.

ويعتمد الصندوق في تمويله على تبرعات المحسنين والواقفين، ويوجه موارده لدعم الطلبة المحليين والدوليين عبر المنح الدراسية وتلبية احتياجاتهم التعليمية، إضافة إلى دعم البحث العلمي والابتكار وريادة الأعمال، وتطوير البنية التحتية الجامعية وتمويل المبادرات المجتمعية والبرامج التعليمية.

ويتيح الصندوق للمساهمين الأفراد والمؤسسات المشاركة عبر التبرعات النقدية أو العقارية، أو من خلال شراكات مع الجهات العامة والخاصة، إضافة إلى المنصات الإلكترونية، بما يشمل تمويل كراسي الأساتذة، رعاية الطلبة المحتاجين، وإنشاء مرافق جامعية، وهو مفتوح للمساهمات من داخل الدولة وخارجها وفق الأنظمة والقوانين المنظمة للوقف.