"قمة المعرفة": الشباب والتطوع محور تمكين المجتمعات وصناعة التغيير

دبي في 20 نوفمبر / وام / سلطت جلسة "الشباب والتطوع: معا لتمكين التغيير والتأثير" ضمن فعاليات قمة المعرفة 2025 الضوء على الدور المتنامي للشباب في دعم المجتمعات وتعزيز صمودها، مستعرضة تأثير التكنولوجيا والمنصات الرقمية في تطوير العمل التطوعي وإتاحة فرص أوسع للمشاركة على المستويين المحلي والعالمي.

وأكدت أولغا زوبريتسكايا-ديفياتكينا، المديرة الإقليمية لبرنامج متطوعي الأمم المتحدة في الدول العربية، أن العام 2026 سيكون العام الدولي للتطوع، ما يمنح المبادرات التطوعية زخما عالميا، مشددة على أهمية الترابط بين المؤسسات والمتطوعين لتحقيق أثر ملموس في التنمية، مشيرة إلى قدرة المتطوعين على تقديم حلول مبتكرة والتكيف مع التحديات.

من جانبه، أوضح محمد الحوسني، مدير القيادة والتمكين في مؤسسة الإمارات، أن برنامج "تكاتف" يعد منصة وطنية تمكّن الشباب من الانخراط في العمل المجتمعي، بما في ذلك التطوع عن بُعد، مع دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي لمواءمة الفرص مع مهارات المتطوعين وتحقيق أثر أكبر للمبادرات المجتمعية.

وسلّطت ملاك عاتكة، مسؤولة الاتصالات في الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر، الضوء على دور الجمعيات الوطنية الـ191 في تدريب وتمكين المتطوعين، مشيرة إلى أن الاتحاد يضم نحو 16 مليون متطوع يساهمون في الاستجابة للكوارث والطوارئ الإنسانية حول العالم.

وأشار جمال الحاج، متطوع في برنامج الأغذية العالمي، إلى أن التطوع يعزز الثقة بالنفس والانتماء للمجتمع، ويتيح فرصاً مهنية أفضل للمتطوعين ذوي الخبرة مقارنة بمن يملكون خبرات عملية فقط.