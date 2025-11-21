شرطة رأس الخيمة تناقش مقترحات كبار المواطنين

رأس الخيمة في 20 نوفمبر / وام / نظمت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، ممثلة في مركز شرطة المدينة الشامل، مجلس المتعاملين لفئة كبار المواطنين ضمن إستراتيجية التميز في تقديم الخدمة، بهدف تحسين جودة الخدمات وإتاحة المجال لهم لطرح آرائهم وملاحظاتهم ومناقشتها.

أدار الجلسة الرائد حسن عبد الله العوضي، رئيس مركز شرطة المدينة الشامل بالإنابة، بحضور شركاء وضباط وموظفي المركز وكبار المواطنين، مستعرضا الخدمات الجديدة الموجهة لهم، مثل باقتي فتح البلاغات الجنائية والاستفسارات، اللتين تحظيان بالإقبال الأكبر من الجمهور.

كما ناقش المجلس أبرز الظواهر الأمنية والمجتمعية التي قد تواجه كبار المواطنين، وسبل حمايتهم من المخاطر الإلكترونية على بياناتهم وحساباتهم البنكية، بالإضافة إلى تفعيل نظام الشات بوت عبر الهاتف أو واتساب لتسهيل طلب الخدمات من منازلهم، وضمان سرعة الاستجابة باستخدام الحلول التكنولوجية الحديثة.

وأكد الرائد العوضي أن كبار المواطنين يمثلون أهم فئات المتعاملين بالمركز، مشددا على ضرورة تعزيز التواصل معهم واستطلاع ملاحظاتهم لتطوير الخدمات الشرطية بما يتماشى مع رؤية القيادة العامة، مشيرًا إلى أن أكثر من 15 مقترحا وفكرة سيتم دراستها لتحسين تجربة المتعاملين.