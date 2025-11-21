رأس الخيمة تعزز مكانتها الاستثمارية عبر قمة الأعمال

رأس الخيمة في 20 نوفمبر / وام / تناولت قمة رأس الخيمة للاستثمار والأعمال في دورتها الثانية أبرز الفرص الاقتصادية والاستثمارية التي تزخر بها الإمارة، وسط مشاركة واسعة من القطاعين الحكومي والخاص جمعت نخبة من القيادات ومسؤولي الجهات الاقتصادية والشركات، لمناقشة الفرص الاستثمارية الواعدة وتعزيز الشراكات الداعمة لنمو القطاعات الحيوية في الإمارة. وأكد عدد من مسؤولي الجهات المشاركة أهمية القمة ودورها في تعزيز موقع رأس الخيمة على خارطة الاستثمار المحلي والإقليمي والدولي.

وأوضح سعادة محمد مصبح النعيمي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة رأس الخيمة، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات "وام"،

أن قمة رأس الخيمة للاستثمار والأعمال، في نسختها الثانية، شهدت إقبالاً متزايداً من قبل الشركات، وبزيادة ملحوظة مقارنة بالعام الماضي، لافتاً إلى أن الحجوزات للنسخة الثالثة تشهد ارتفاعاً يعكس الاهتمام المتنامي بالحدث.

وأضاف أن رأس الخيمة توفر فرصاً استثمارية واسعة في مختلف المجالات، من المشاريع العقارية وقطاع الضيافة إلى الشركات الصناعية،مشيرا إلى أن القمة أصبحت منصة عالمية في مجال الاستثمار حققت من خلالها مشاركات مختلفة للشركات في فعاليات هذا العام ساهمت بترسيخ مكانة الإمارة باعتبارها مركزا رئيسيا لجذب الاستثمارات، وذلك بفضل رؤيتها الاقتصادية المتمثلة في التنويع والانفتاح العالمي.

من جهته، أكد ياسر عبدالله الأحمد، رئيس قطاع الاتصال الحكومي والمؤسسي في هيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية "راكز" في تصريح لوكالة أنباء الإمارات " وام" مكانة إمارة رأس الخيمة كوجهة استثمارية رائدة، مشيراً إلى أن مشاركة الهيئة في فعاليات النسخة الثانية من قمة رأس الخيمة للاستثمار والأعمال كانت مشاركة فاعلة وبنّاءة، هدفت إلى تعزيز حضورها في المشهد الاقتصادي والتعريف بمبادراتها وبرامجها الداعمة للمستثمرين، إضافةً إلى عرض الفرص المتنوعة التي توفرها الإمارة في مختلف القطاعات.

وقال إنه خلال الفعالية تم توقيع اتفاقية مع شركة "إميرج"، المشروع المشترك بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر"، لتوفير الطاقة البديلة للمصانع العاملة في الإمارة تحت مظلة الهيئة، بما يسهم في تعزيز الاستدامة وترسيخ بيئة أعمال متطورة.

واختتم بتقديم شكره لـ غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة بالتعاون مع شركة «ڤاليانت» و مركز رأس الخيمة للمعارض إكسبو على تنظيم هذا الحدث الاستثماري الذي يعتبر منصة رائدة تتيح لكافة القطاعات فرص مناقشة أحدث اتجاهات الاستثمار وفرص الأعمال وتبادل الأفكار واستكشاف الشراكات المحتملة.