"إيزي ليس" توسّع أعمالها في ماليزيا

دبي في 20 نوفمبر/ وام/ أعلنت شركة "إيزي ليس" التابعة للشركة العالمية القابضة، خلال مشاركتها في فعاليات معرض دبي للطيران، توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية مهمة مع شركة "بيغ بير إيه آي - BigBear.ai" وشركة تطوير "مدينة باهانج للطيران – PAC" وشركة "فيجيلكس تكنولوجي إنفستمنت - Vigilix Technology Investment ".

وتمثل تلك الاتفاقيات خطوة مهمة لشركة "إيزي ليس" تعلن من خلالها الدخول إلى السوق الماليزية للمساهمة في تسريع جهود البلاد الرامية إلى تطوير منظومات الأمن والتنقّل والبنية التحتية، اعتماداً على الجيل التالي من قدرات الذكاء الاصطناعي.

وبموجب هذا التعاون، ستتولى "إيزي ليس" دور الشريك الاستراتيجي في مجالات التنقّل والعمليات من دولة الإمارات، مستفيدةً من خبراتها الواسعة في منظومات التنقّل الذكية وإدارة الأساطيل المعزّزة بتقنيات "إنترنت الأشياء" وحلول الذكاء التشغيلي المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. في "مدينة باهانج للطيران" التي تمتد على مساحة 5042 هكتارًا بالقرب من كووانتان في ماليزيا، وستضم مطارًا دوليًا جديدًا ومجمعًا متكاملًا للصيانة والإصلاح والعمرة ومناطق متعددة الاستخدام بالإضافة إلى أول ميناء فضائي في جنوب شرق آسيا.

وقال أحمد السادة، الرئيس التنفيذي لشركة "إيزي ليس": "تفخر "إيزي ليس" بالمساهمة في بناء مستقبل التنقّل الذكي في "مدينة باهانج للطيران" المركز الذي سيُعيد صياغة قطاع الطيران وربط المدن الذكية في مختلف أنحاء جنوب شرق آسيا. كما يمثل ذلك محطة مهمة في مسيرة "إيزي ليس" مع دخولها السوق الماليزية للمرة الأولى. ومن خلال شراكتنا مع "بيغ بير إيه آي" و"فيجيلكس" و"مدينة باهانج للطيران". نعمل على توسيع حضورنا الإقليمي، وتقديم حلول متقدمة وجاهزة للمستقبل لقطاعات التنقل والأمن والتي من شأنها إحداث تحول في قطاعات حيوية مثل الخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية والتوصيل. حيث نسعى معاً إلى بناء منظومة متكاملة مدعومة بالتنقل الذكي والذكاء التشغيلي المعزز بقدرات الذكاء الاصطناعي، بما يسهم في رفع الكفاءة والارتقاء بمستوى الاتصال والمرونة أثناء دخول ماليزيا إلى حقبتها الجديدة من مشاريع تطوير البنية التحتية".

من جانبه، قال كيفن ماكالينان، الرئيس التنفيذي لشركة BigBear.ai: "فخورون بالدخول في شراكة استراتيجية مع PAC، وبالتعاون مع شركائنا الإقليميين الموثوقين EasyLease وVigilix، للمساهمة في إنشاء منظومة متكاملة لقطاع الطيران والأمن مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. ومن خلال دمج حلول الذكاء الاصطناعي الجاهزة للتطبيق، والتحليلات التنبؤية، فإننا نمضي معًا نحو تمكين ماليزيا من تأسيس منظومة رائدة في مجالات الطيران والنقل والفضاء، تعزّز مسارات النمو الاقتصادي الوطني وتدعم ركائز الأمن الإقليمي. وتشكل هذه الشراكة خطوة نوعية نحو مستقبل أكثر ابتكارًا، ومحطة مهمة لتعزيز حضور BigBear.ai وتوسّعها في منطقة جنوب شرق آسيا".

وتجمع الشراكة بين الخبرات المتخصصة لدى كل من الأطراف الموقعة على مذكرة التفاهم، حيث ستقود "إيزي ليس" انطلاقًا من دولة الإمارات جهود دمج حلول التنقّل الذكي وتعزيز الجاهزية التشغيلية باعتبارها الشريك الاستراتيجي للتنقل. أما "بيغ بير إيه آي"، فستقدم تقنيات متقدمة وحلول ذكاء اصطناعي تشمل التحليلات والأطر الأمنية، فيما ستقوم "مدينة باهانج للطيران" بدور الجهة المضيفة في ماليزيا وصاحبة المبادرة من خلال تسهيل التعاملات التنظيمية والتنسيق الحكومي محلياً. أما "فيجيلكس" فستتولى مهمة التيسير والدمج لضمان انسيابية العملية التعاونية بين الجهات المعنية في دولة الإمارات وماليزيا والولايات المتحدة الأمريكية.

وتُجسد المذكرة الموقعة اليوم، الالتزام المشترك لأطرافها باستكشاف حلول الذكاء التشغيلي المعزز بالذكاء الاصطناعي والتحليلات التنبؤية ومنصّات التنقّل الذكي المدمجة والمصمّمة لبناء شبكات بنية تحتية أكثر أماناً وكفاءة وتقدماً تقنياً في "مدينة باهانج للطيران".