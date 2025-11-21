"حكماء المسلمين": حماية حقوق الأطفال واجب ديني وأخلاقي وإنساني

أبوظبي في 20 نوفمبر / وام / أكد مجلس حكماء المسلمين، أن حماية حقوق الأطفال تعد ضرورة دينية وأخلاقية وإنسانية تسهم في بناء مجتمعات أكثر استقرارا وعدلًا وسلاما، مشيرا إلى أن الاستثمار في الطفل هو استثمار في مستقبل الأمم، ومؤكدا ضرورة تضافر الجهود الدولية والمجتمعية لضمان أمن الأطفال وسلامتهم ورفاههم في كل مكان.

وقال المجلس في بيان له بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الذي يوافق 20 نوفمبر من كل عام، إن الطفل يشكل الركيزة الأساسية للمجتمع، وأن صون حقوقه مسؤولية مشتركة لضمان حصوله على حقوقه الكاملة في التعليم والرعاية الصحية والحماية من العنف والإهمال، لافتا إلى أهمية توفير بيئة آمنة ومتوازنة للنشء تُسهم في تنمية قدراتهم وبناء شخصيات قادرة على الإسهام الإيجابي في المجتمع.

وأشار مجلس حكماء المسلمين إلى الدور المحوري للأسرة في تعزيز القيم الأخلاقية والإنسانية في نفوس الأبناء، وترسيخ مبادئ الرحمة والحوار والاحترام المتبادل، داعيًا إلى تكثيف الجهود لحماية الأطفال المتضررين من النزاعات والكوارث والفقر، وتوفير الدعم اللازم لهم بما يكفل حياة كريمة وفرصًا عادلة للتعلُّم والتنمية، وذلك انسجامًا مع مضامين وثيقة الأخوة الإنسانية التاريخية ، التي تضع كرامة الإنسان وحقه في الحياة الآمنة على رأس الأولويات.