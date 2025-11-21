اللجنة المنظمة لمونديال "الكيك بوكسينج" في أبوظبي تعلن تفاصيل المنافسات

أبوظبي في 21 نوفمبر/ وام/ أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للكيك بوكسينج لفئتي "السينيرز والماسترز 2025"، تفاصيل منافسات البطولة، التي تقام بالتعاون مع الاتحاد الدولي للكيك بوكسينج، في مركز "أدنيك أبوظبي" خلال الفترة من 21 إلى 30 نوفمبر الجاري، بمشاركة 2000 لاعب ولاعبة من 150 دولة.

وأكدت اللجنة في بيانها اليوم، بدء وصول وفود المنتخبات المشاركة على مدار يومي "الجمعة" و"السبت"، وتنظيم حفل الافتتاح بعد غد عند الخامسة مساء في "مركز أدنيك أبوظبي"، بحضور ممثلي الاتحادات القارية والدولية والوفود المشاركة.

وأعلنت عن انطلاق النزالات الرسمية الاثنين المقبل، واستمرارها حتى السبت 29 نوفمبر الجاري في رياضات الحلبة، " كي وان"، و"لو كيك"، "فول كونتاكت"، بالإضافة إلى فعاليات "التاتامي" وهي" بوينت فايت"، و"لايت كونتاكت"، و"كيك لايت"، والعروض الفنية في الأداء الموسيقي والإبداعي لفئتي "السينيرز" و"الماسترز".

وأشارت إلى أن الفعاليات تتضمن منافسات "بارا كيك بوكسينج" لأصحاب الهمم ضمن برنامج خاص، يعكس التزام البطولة بدعم هذه الفئة ودمجها في أجندة الفعاليات العالمية.

ولفتت اللجنة إلى أن برنامج البطولة ينقسم إلى الأدوار التمهيدية والتصفيات ونزالات نصف النهائي والنهائيات، والتتويج لفئة الماسترز، ومنافسات الأداء الموسيقي ورياضات الحلبة والتاتامي، وصولاً إلى اليوم الختامي في 29 نوفمبر، لتتويج الأبطال في مختلف الفئات والأوزان.

من جانبه قال علي خوري عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للكيك بوكسينج عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج، إن البطولة محطة رئيسية على أجندة الاتحاد الدولي، وأنها ترسخ مكانة أبوظبي عاصمة عالمية للرياضات القتالية، وفق أعلى المعايير الاحترافية، بما يجسد ريادة دولة الإمارات في جودة التنظيم، ويعزز حضور رياضة الكيك بوكسينج على المستوى الدولي.

وأضاف أن حجم المشاركة القياسي من الدول واللاعبين يؤكد الثقة الدولية الكبيرة في قدرات دولة الإمارات التنظيمية، وبنيتها التحتية المتطورة.