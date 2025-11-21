رأس الخيمة و"غوانغدونغ" الصينية/ عامٌ من التعاون المثمر وتبادل الخبرات في عدد من القطاعات الحيوية

رأس الخيمة في 21 نوفمبر/ وام/ أثمرت جهود إمارة رأس الخيمة، وبعد مرور عام على توقيع اتفاقية التعاون الإستراتيجية مع مقاطعة غوانغدونغ الصينية، التي شهدها صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وسعادة وانغ وي تشونغ، حاكم المقاطعة، في 21 نوفمبر 2024، عن مضاعفة تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات في عددٍ من القطاعات الحيوية.

وشكّلت الاتفاقية إطاراً شاملاً للتعاون وتبادل الخبرات، وأسفرت عن نتائج ملموسة ضمن قطاعات: التعليم، والنقل، والثقافة، والفنون، والآثار، والتصنيع.

وترافق مع هذا التعاون توقيع عدة جهات ومؤسسات في رأس الخيمة شراكات مع نظيراتها في غوانغدونغ، الأكثر اكتظاظاً بالسكان في الصين، بـ 127 مليون نسمة، والتي تتمتع بأكبر اقتصاد محلي، وشملت الجهات: هيئة رأس الخيمة للمواصلات، ومؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، وجامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، ودائرة الآثار والمتاحف في رأس الخيمة.

كما أسهمت الاتفاقية في تنفيذ 18 زيارة متبادلة للوفود الحكومية بين الإمارة والمقاطعة، الأمر الذي عزّز أطر التعاون القائمة، والتي ارتكزت أساساً على زيارة صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، إلى غوانغدونغ في نوفمبر 2024.

وسجّل قطاع النقل واحدة من أبرز ثمار هذا التعاون، عبر توقيع ثلاث اتفاقيات مهمة جمعت هيئة رأس الخيمة للمواصلات وعدد من شركات غوانغدونغ المتخصصة في النقل المتقدم، حيث أطلقت الاتفاقية الأولى، الموقّعة مع شركة "وي رايد" المتخصصة في حلول القيادة الذاتية، المرحلة التجريبية الأولى للحافلات ذاتية القيادة في رأس الخيمة، وشهد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة تجربة التشغيل على متن "روبو باص" في جزيرة المرجان، أمّا الاتفاقية الثانية، فأبرمت مع شركة "إكس بينغ أيرو إتش تي - XPENG AEROHT "، لتطوير وتطبيق تقنيات السيارات الطائرة في الإمارة، واستخدامها في السياحة والترفيه وعمليات الإنقاذ.

وأتاحت الاتفاقية الثالثة، الموقعة مع "معهد فوشان لتكنولوجيا البيئة والطاقة"، المجال أمام تعاون مشترك في النقل الحضري العامل بالهيدروجين، بهدف بناء منظومة نقل عام خالية من الانبعاثات، دعماً لإستراتيجية الإمارات لتحقيق الحياد المناخي 2050.

وعزّزت جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية، بالشراكة مع مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة، حضورها الدولي عبر اتفاقيات جديدة لدعم برامج تبادل الزيارات الطلابية والأكاديمية مع مؤسسات رائدة في مقاطعة غوانغدونغ، بما في ذلك جامعة "صن يات سين"، وجامعة غوانجو الطبية، وجامعة غوانجو للطب الصيني ، فيما تهدف هذه الشراكات إلى تعزيز الحراك الأكاديمي، وتوسيع مجالات البحث العلمي المشترك، وتوفير فرص تعليم اللغة الصينية.

وتُشكّل مذكرة التفاهم مع جامعة "غوانجو للطب الصيني" إطاراً شاملاً للتعاون في العديد من المجالات بما في ذلك: أبحاث وإنتاج الطب العشبي، وأبحاث الجسيمات خارج الخلية، وتقنيات الطب الرقمي، والابتكار في الوخز بالإبر والعلاج بالموكسابستيون، وهو علاج تقليدي في الطب الصيني يعتمد على استخدام عشبة "الموكسا لتعزيز الدورة الدموية وتخفيف الآلام" ، إضافة إلى إنشاء مركز متخصص في الطب التقليدي للبحث والعيادات والتدريب في إمارة رأس الخيمة ، كما يسهم هذا التوجّه في ترسيخ مكانة جامعة رأس الخيمة للطب والعلوم الصحية كمركز إقليمي رائد في مجالات الطب التكميلي والتقليدي.

وتشمل الاتفاقيات مع جامعتي "غوانجو الطبية" و"غوانجو للطب الصيني" تعاوناً مع دائرة الآثار والمتاحف في رأس الخيمة، بما يعزز العمل المشترك في مجالات التحليل المخبري، وعلم الآثار الحيوية للغذاء، والأنثروبولوجيا الطبية، إلى جانب تنظيم معارض وفعاليات علمية مشتركة.

وشهد قطاع الفنون توسعاً لافتاً بعد توقيع مذكرة تفاهم بين مؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة وأكاديمية قوانغتشو للفنون الجميلة، وذلك من خلال تنظيم المؤسسة، ضمن فعاليات الدورة الرابعة عشرة من مهرجان "فن رأس الخيمة" في قرية الجزيرة الحمراء التراثية، معرضاً يقدّم أعمالاً لفنانين من الأكاديمية، ترجمةً لمسار التعاون الثقافي بين الجانبين.

وواصلت دائرة الآثار والمتاحف بناء شراكات متقدمة مع مؤسسات صينية متخصصة، من خلال اتفاقية مع متحف غوانغدونغ لتنفيذ مشاريع بحثية، وورش عمل، وتبادل خبراء وتقنيات، كما وقّعت الدائرة اتفاقية مع "معهد غوانغدونغ للآثار الثقافية وعِلم الآثار" للعمل في مجالات دراسات الخزف، وحماية الآثار، وعلم الآثار المغمورة بالمياه، وأبحاث طريق الحرير، وتنظيم معارض وبرامج عامة مشتركة.

وحقق قطاع التصنيع إضافة نوعية مع توقيع شراكة بين موانئ رأس الخيمة ومجموعة "جيانهوا القابضة"، وهي تكتل صناعي كبير يضم أكثر من 30 ألف موظف، وتبلغ إيراداته السنوية أكثر من 10 مليارات دولار، وبموجب هذه الشراكة، يجري إنشاء أول مصنع في المنطقة لإنتاج الأعمدة الخرسانية عالية القوة مسبقة الإجهاد "PHC" في المنطقة الحرة بمدينة رأس الخيمة الملاحية، بما يوفر نحو 500 فرصة عمل جديدة.

وتجري حالياً مباحثات لتوقيع اتفاقيات جديدة بين هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة ومؤسسة "دونغقوان الشعبية للصداقة مع الدول الأجنبية"، إلى جانب تعاون مرتقب مع هيئة مدينة الابتكار في رأس الخيمة، واتحاد رواد أعمال دونغقوان العالمي.

وتتواصل النقاشات بين الجانبين في العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك، بما يعزز أسس الشراكة القائمة، وينسجم مع رؤية إمارة رأس الخيمة القائمة على الانفتاح والتعاون والازدهار المشترك.