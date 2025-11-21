بتوجيهات عمار بن حميد / جامعة عجمان ومصرف عجمان يوقعان اتفاقية لإنشاء مختبر الأسواق المالية

عجمان في 21 نوفمبر/ وام/ بتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان ، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة عجمان، وقّعت جامعة عجمان اتفاقية تعاون مع مصرف عجمان لإنشاء “مختبر مصرف عجمان للأسواق المالية”، بهدف دعم التعليم التطبيقي وتمكين الطلبة من اكتساب خبرات عملية في بيئة تحاكي واقع القطاع المالي والمصرفي.

وتأتي الاتفاقية في إطار الرؤية التي يقودها سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، والرامية إلى ترسيخ تكامل التعليم والاقتصاد، وتعزيز الشراكات بين المؤسسات الوطنية، كما تنسجم مع مستهدفات رؤية عجمان 2030 لبناء اقتصاد معرفي متطور قائم على الابتكار والتعليم المتقدم.

وقّع الاتفاقية، الدكتور كريم الصغير، مدير الجامعة، ومصطفى الخلفاوي، الرئيس التنفيذي لمصرف عجمان، وذلك في مقر الجامعة، بحضور عدد من المسؤولين.

ويتم تنفيذ المشروع بدعم من مصرف عجمان تبلغ قيمته 5 ملايين درهم، ما يعكس حجم الالتزام بتعزيز التعليم التطبيقي ودعم البنية التحتية الأكاديمية المتخصصة.

ويهدف المشروع إلى توفير بيئة تدريبية تفاعلية تُمكّن الطلبة من محاكاة بيئات العمل الواقعية في القطاع المالي، وتعزيز مهاراتهم في التحليل واتخاذ القرار. ويتيح الدعم المقدم للجامعة تزويد المختبر بأحدث التقنيات والأنظمة المعتمدة في المؤسسات المالية العالمية، بما يسهم في تطوير منظومة التعليم العملي وتوفير تجربة تدريب متكاملة.

وفي هذا الإطار، ستعمل الجامعة بالتعاون مع شركائها على تقديم مبادرات توعوية في المجال المالي، تسهم في نشر فهم اقتصادي أوسع يخدم مختلف فئات المجتمع.

ويقع المختبر على مساحة تبلغ 160 متر²، ويضم 36 محطة تداول، بطاقة استيعابية تصل إلى 40 طالبا في الوقت نفسه، كما يتضمن شريط أسعار لعرض بيانات الأسواق لحظيًا، ولوحات رقمية مضاءة، إلى جانب تراخيص نظام “بلومبرغ” العالمي المتخصص في تحليل البيانات واتخاذ القرارات المالية.

وثمّن الدكتور كريم الصغير هذه المبادرة، مشيراً إلى أنها تمثل نقلة نوعية في التعليم التطبيقي بالجامعة، وتأتي في سياق تحولها إلى مؤسسة أكاديمية غير ربحية.

وأضاف أن المختبر سيتيح للطلبة الوصول المباشر إلى بيانات الأسواق وأدوات التداول، كما يوفّر برامج مجتمعية مجانية في التثقيف المالي تسهم في رفع الوعي الاقتصادي.

ولفت الدكتور كريم الصغير إلى أن الشراكة تحمل بعداً خاصاً، كون الرئيس التنفيذي للمصرف أحد خريجي الجامعة، مشيرا إلى أن عودته اليوم شريكاً داعماً، تُجسّد استمرارية العلاقة بين الجامعة وخريجيها.

من جانبه قال مصطفى الخلفاوي، إن المبادرة تأتي دعماً لرؤية عجمان في بناء منظومة تعليمية متكاملة، تربط بين المعرفة والتطبيق، وتسهم في إعداد أجيال تقود المستقبل بكفاءة واقتدار، مشيرا إلى أن الاستثمار في الإنسان هو الضامن لاستدامة التقدّم.

وأضاف أن التعاون مع جامعة عجمان يعكس التزام المصرف بالارتقاء بالمنظومة التعليمية وتعزيز قدراتها بما ينسجم مع أولويات الدولة ورؤيتها للمستقبل.

ويُعدّ “مختبر مصرف عجمان للأسواق المالية” ، إضافة نوعية تدعم التعلّم التطبيقي من خلال توفير بيانات وتحليلات معمّقة للسوق، إلى جانب منصّات متقدمة وأدوات مهنية تُكسب الطلبة خبرة عملية تؤهّلهم للتميّز في القطاع المالي.

وأكد الخلفاوي على تعزيزهم الشراكة مع جامعة عجمان، مع التطلّع إلى الأثر الإيجابي الذي ستحدثه هذه المبادرة في إعداد كفاءات وطنية قادرة على دعم مسيرة التنمية في دولة الإمارات.

ويُعد هذا المشروع جزءا من رؤية عجمان في تمكين التعليم كمحرك رئيسي للتنمية، وتكريس الشراكة بين القطاعين الأكاديمي والمصرفي لصياغة مستقبل أكثر كفاءة واستدامة.