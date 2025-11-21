تعاون بين أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية ومنتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط

دهوك - العراق في 21 نوفمبر/ وام/ وقعت أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية مذكرة تفاهم مع منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط، المعهد التابع للجامعة الأمريكية في محافظة دهوك، وذلك على هامش أعمال منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط 2025، الذي اختتم أعماله أمس في محافظة دهوك بجمهورية العراق.

ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار تعزيز التعاون البحثي ودراسة التحولات الإقليمية الراهنة، وتطوير مبادرات مشتركة تُسهِم في تعزيز فهم السياسات العامة وأبعاد الأمن الإقليمي.

وتشمل مجالات التعاون البحث الأكاديمي، وتنظيم لقاءات بحثية متخصصة، وورش عمل، وتشكيل فرق عمل مشتركة لبحث القضايا ذات الأولوية.

وأكد سعادة نيكولاي ملادينوف، المدير العام لأكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، أهمية الشراكة مع منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط، لما تمثله من التزام مشترك ببناء منصات بحثية رصينة تُسهِم في تحليل التغيرات الجارية في المنطقة واستشراف مساراتها المستقبلية ، متطلعا من خلالها إلى إنتاج معرفة نوعية، وتوفير مساحة للحوار بين الخبراء وصناع القرار، بما يدعم الجهود الهادفة إلى تعزيز الاستقرار والتنمية في الشرق الأوسط.

من جانبه، قال الدكتور هونر عيسى، رئيس منتدى السلام والأمن في الشرق الأوسط، إن مذكرة التفاهم مع أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية تعكس الالتزام المشترك بترسيخ الجهود البحثية والحوار البنّاء في ما يتعلق بشؤون قضايا الشرق الأوسط، معربا عن أمله في أن تسهم المبادرات والبرامج المشتركة في بناء معرفة دقيقة، وإيجاد حلول واقعية تدعم الاستقرار والتنمية في ظل البيئة الإقليمية والدولية المعقدة التي نشهدها اليوم.

وتعكس هذه الشراكة التزام الجانبين بتعزيز المعرفة العلمية والحوار البنّاء حول أبرز القضايا الإقليمية والدولية، ودعم الجهود الهادفة إلى بناء فهم أعمق للتحديات والفرص التي يشهدها الشرق الأوسط في ظل المتغيرات المتسارعة.